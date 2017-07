Die Twitter-Gemeinde verabschiedet Sean Spicer

Personalrochade im Medienstab von US-Präsident Donald Trump: Der vielkritisierte Pressesprecher Sean Spicer tritt zurück, Nachfolgerin wird seine bisherige Stellvertreterin Sarah Huckabee Sanders. Spicer scheidet nach eigenen Angaben im August aus dem Amt. Gründe für seinen Rücktritt nannte er nicht. Auf Twitter erklärte der 45-Jährige lediglich, es sei ihm «eine Ehre und ein Privileg» gewesen, dem Präsidenten zu dienen.

In den sozialen Netzwerken wird Spicer auf besondere Art und Weise verabschiedet: «Wir alle wussten, dass etwas passiert, als Sean Spicer heute so zur Arbeit erschien», meint ein Twitter-User.

We all knew something was up when Sean Spicer came to work looking like this today. #Spicey pic.twitter.com/vQd6XflD5G — Donald J. Trump (@AKADonaldTrump) 21. Juli 2017

«Live-Video von dem Moment, als Sean Spicer zurückgetreten ist.»

Live footage of Sean Spicer shortly after resigning pic.twitter.com/lMTuBfjCQg — Shauna Richardson (@ShaunaRRichards) 21. Juli 2017

Oder so:

Live footage of Sean Spicer leaving the White House.#SeanSpicer pic.twitter.com/vO2WFZfFpY — The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) 21. Juli 2017

Was Spicer als erstes nach seiner Ankündigung tut, glaubt dieser User zu wissen:

Sean Spicer right now pic.twitter.com/iyhYIwpGiq — Wishing Boot???? (@Iheartpoirot) 21. Juli 2017

Diese Userin schreibt: «Der wahre Verlust ist jener von Melissa McCarthy.» Die Schauspielerin hatte den Presse-Sprecher imitiert.

The true loss today is @melissamccarthy's Sean Spicer pic.twitter.com/qhA0gYjmYY — Rebecca (@eatingb00ks) 21. Juli 2017

Wie es für Spicer weitergeht, glaubt dieser Nutzer zu wissen - er wird CNN-Kommentator:

Congrats to Sean Spicer on his new job as a CNN commentator. — David Mack (@davidmackau) 21. Juli 2017

Was Spicer tatsächlich machen wird, ist noch nicht bekannt.

Doch US-Präsident Trump sagte seinem Pressesprecher gleich eine «glänzende» Zukunft vorher. Sean Spicer sei ein wundervoller Mensch, der gewaltige Ungerechtigkeiten durch die «Fake-News»-Medien erlebt habe, twitterte Trump.

Sean Spicer is a wonderful person who took tremendous abuse from the Fake-News Media - but his future is bright! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. Juli 2017

Anthony Scaramucci, künftiger Kommunikationsdirektor des Weissen Hausses erklärte vor Reportern, er hoffe, Spicer werde in Zukunft viel Geld verdienen und spielte damit offenbar auf künftige Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich Beratung oder bei der Analyse von Regierungspolitik an. (roy)