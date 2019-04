Demokraten wollen ungeschwärzten Mueller-Bericht erzwingen

Die weggelassenen Informationen seien offenbar erheblich, erklärte Nadler. Der Demokrat forderte deshalb formell die Herausgabe des vollständigen Berichts. Die Vorladung fordert Justizminister William Barr auf, die Dokumente bis zum 1. Mai um 10 Uhr morgens auszuhändigen. Der Streit um den Mueller-Bericht wird wahrscheinlich vor ein Gericht kommen.

Der 448 Seiten lange Bericht kommt nicht zu dem Schluss, dass sich Trump der Behinderung der Justiz schuldig gemacht hat, sieht den US-Präsidenten aber auch nicht völlig entlastet. Russland erklärte unterdessen, der Bericht enthalte keine Beweise über eine Einmischung des Landes in die US-Präsidentenwahl von 2016.

448 Seiten umfasst der Bericht von Sonderermittler Mueller. (18. April 2019) Bild: Carlo Allegri/Reuters

Mueller war fast zwei Jahre lang Vorwürfen nachgegangen, ob es geheime Absprachen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam des späteren Wahlsiegers Trump zum Nachteil der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton gegeben und ob sich der Präsident der Justizbehinderung schuldig gemacht hat.

Der Bericht war Ende März wie vorgeschrieben von Mueller unter Wahrung der Geheimhaltung an das Justizministerium übergeben worden. Viele Details über die Erkenntnisse der Geheimdienste, laufende Strafverfahren und Personen, die nicht angeklagt wurden, sind in dem von Justizminister Barr am Donnerstag vorgelegten Bericht aber geschwärzt. Barr hatte das damit begründet, dass der Bericht sensible Informationen enthalte.

Trump: Erfunden und unwahr

Am Freitag äusserte sich Trump erneut über Twitter: «In dem verrückten Mueller-Bericht gibt es Aussagen über mich von bestimmten Personen, die erfunden und komplett unwahr sind.»

Der Bericht enthält viele Details darüber, wie Trump auf die Ermittlungen reagiert hat und gibt den Demokraten einige Munition gegen den republikanischen Präsidenten. Dem Dokument zufolge erfuhr Trump von dem damaligen Justizminister Jeff Sessions von der Einsetzung des Sonderermittlers.