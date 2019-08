9/11-Prozess soll am 11. Januar 2021 beginnen

Im US-Haftlager in Guantanamo soll laut einem Zeitungsbericht im übernächsten Jahr der Prozess gegen fünf mutmassliche Beteiligte an den Planungen für die Anschläge vom 11. September 2001 beginnen.

Ein Militärrichter habe den Beginn der Auswahl der Geschworenen für den Prozess gegen den mutmasslichen 9/11-Drahtzieher Khalid Sheikh Mohammed und die vier weiteren Angeklagten für den 11. Januar 2021 festgesetzt, berichteten US-Medien am Freitag.

Damit würde der Prozess genau acht Monate vor dem 20. Jahrestag der Anschläge beginnen, bei denen insgesamt fast 3000 Menschen in New York, bei Washington und im US-Bundesstaat Pennsylvania getötet worden waren. Die fünf mutmasslich an den Vorbereitungen der Anschläge beteiligten Männer wurden in den Jahren 2002 und 2003 in Pakistan gefasst und später nach Guantanamo gebracht.