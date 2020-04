Ein Verein löst sich auf – Ausgeschossen Wegen Nachwuchsproblemen und des Umweltschutzgesetzes löst sich der Pistolenschützenverein Lotzwil-Gutenburg Ende 2020 auf. Pauline Jacobi

Nach 87 Jahren ist Schluss: Andreas Ryf von den Pistolenschützen Lotzwil-Gutenburg beim wöchentlichen Training. Foto: Marcel Bieri

Sobald die Tage länger werden, ist es wieder so weit: Jeden Montag um 18 Uhr präsentieren die Pistolenschützen Lotzwil-Gutenburg am Schiessstand Turmhubel ihre Waffen, denn Sommerzeit ist Schützenzeit. Während das Echo der Schüsse über den Hügeln verklingt, tanzen die Zielscheiben an den Drahtseilbahnen Walzer.