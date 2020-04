Absage in Signau – Aus für das Töchterchen Die Projektleitung hat entschieden: Das Freilichtspiel Bärewirts Töchterli findet heuer nicht statt.

Projektleiter Hans Flückiger und sein Team haben beschlossen, «Bärewirts Töchterli» auf 2021 zu verschieben. Foto: Raphael Moser

Jetzt ist Tatsache, was man in Signau eigentlich verhindern wollte: Das Freilichttheater «Bärewirts Töchterli» ist abgesagt. «Wir haben diesen Entscheid lange und eingehend diskutiert», sagt Projektleiter Hans Flückiger. Letztlich habe es aber keinen anderen Weg gegeben: «Wir können und wollen in der gegebenen Situation nicht proben.» Erstens dürften, wenn überhaupt, nicht mehr als fünf Personen an einer Übung teilnehmen. Zweitens könne man keine Umarmung und keinen Streit vernünftig einstudieren, wenn sich die Menschen nicht näher kommen dürften als auf 2 Meter. Und vor allem: «Wir wollen auf keinen Fall die Gesundheit unserer Darstellerinnen und Darsteller aufs Spiel setzen.»