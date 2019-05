Aus der Dunkelkammer ans Licht

Profis und Amateure

Was der Wert des Anlasses ist, erklärt sich von selbst. Aber da ist noch mehr. Er bringt Fotografen von überallher zusammen, Clubfotografen und Profis, damit diese sich persönlich begegnen können. «Wer hier ausstellen will, muss persönlich da sein, ansprechbar sein.» Die meisten machen Führungen, Vorträge oder einen Workshop. Jeder kann jeden treffen, mit jedem reden. Zudem gibt es immer den Fotografenapéro, wo schon Beziehungen entstanden sind, zum Beispiel Ausstellungen in China abgemacht wurden. «Aber auch der jährliche Clubwettbewerb ist sehr wichtig, weil er die Leute dazu bringt, etwas zu tun, sich Gedanken zu einem Thema zu machen, dass sie rausgehen und fotografieren.»

Solche Ausstellungen werden auch bleiben, trotz Instagram. Vielleicht gibt es später einen anderen Fokus, eine andere Grösse oder Organisation. «Aber Instagram ist doch eigentlich wie wir», sagt Niklaus Messer und lacht, aber halt einfach grösser, nämlich einfach der grösste Fotoclub der Welt. Neue Formen, wie sich Fotografen dank Instagram real begegnen, zum Beispiel mit Swissinstameet.ch, wo zweihundert Leute, Models und Fotografen sich in einer Stadt treffen, um Bilder zu machen, gibt es ja schon, und einige ihrer Bilder sind selbstverständlich an der Photo Münsingen dabei.

«Fotografie istletztlich etwas sehr Persönliches.»Niklaus Messer

«Wissen Sie, Fotografie ist letztlich etwas sehr Persönliches. Jeder kocht ein Süppchen nach seinem ganz eigenen Rezept. Jeder ist Individualist», sagt Messer. Ein Foto ist heute nicht mehr nur ein Eindruck, sondern auch Ausdruck. Es ist wichtig, seine Bilder zu zeigen, weil es anspricht und Reaktionen hervorruft, Freude macht.

«Fotograf» ist an der Photo Münsingen keine Berufsbezeichnung, sondern jede Person, die fotografiert. «Wenn es einem Bild gelingt einen Moment festzuhalten, sei er schön, traurig, gut oder schlecht. Das ist es. Dann ist es gut», sagt Messer. Und das kann jedem gelingen. Die Grenze zwischen Profis und Amateuren ist graduell, unsichtbar und fliessend. Das ist Konzept. Dieses Jahr ist der bekannte Reportagefotograf Dominic Nahr da, um die Geschichten zu seinen Bildern zu erzählen. Was einen in die Position bringt, ein gutes Bild zu machen, sagt er, ist recht einfach: «Mit dem Herzen muss man nah sein.»

«Mit dem Herzen muss man nah sein.»Dominic Nahr

Ohne Zweifel ist es dem Fotoclub gelungen, etwas für Münsingen zu reissen. Wenn man «heute in der Schweiz herumreist», sagt Niklaus Messer am Schluss, «und sagt, man komme von Münsingen, so hört man doch immer seltener den Witz mit ‹Münsige links›, der psychiatrischen Klinik.» Sondern mehr und mehr sagen die Leute dann, dort in Münsingen seien sie schon einmal gewesen, nämlich an der Photo Münsingen.