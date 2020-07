Ausflugstipp – Aufsteigen, staunen, abkühlen Ein Vorschlag für Wander- und Badefreudige: Die Route von Signau auf die Blasenfluh und hinunter nach Emmenmatt beinhaltet auch Badespass in der Emme. Susanne Graf

Von der Blasenfluh schweift der Blick weit übers Emmental. Im Hintergrund sieht man Langnau. Foto: Marcel Bieri

Allzu bequem veranlagt sollte man nicht unbedingt sein, wenn man die Rundwanderung von Signau aus unter die Füsse nehmen will. Denn während sich der Ausgangspunkt beim Bahnhof rund 680 Meter über Meer befindet, liegt das erste Ziel fast 450 Meter höher. Vorbei an der Kirche, dann einen romantischen Waldpfad entlang, führt der Weg auf den ersten der insgesamt etwa 13 Kilometer zuweilen ziemlich steil hinauf. Dafür tauchen auf der Rainsberg- und später auf der Ofeneggalp dann die Berner Alpen am Horizont auf.