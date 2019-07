Aufbruchstimmung bei den Kryptowährungen

Kryptowährungen waren lange eine Angelegenheit für Freaks und Informatikfachleute. Das ist nun offensichtlich nicht mehr der Fall. Gemäss der aktuellsten Investmentstudie der Fondsgesellschaft Legg Mason sind 34 Prozent der Schweizer Anleger mit durchschnittlich 7,5% in Kryptowährungen investiert.

Die Grossbanken zögern noch. Für die UBS gilt offiziell noch immer, was ihr Präsident Axel Weber letztes Jahr verkündete. Kryptowährungen seien vor allem «hochspekulative Vehikel», die für Terrorismus und Geldwäscherei verwendet würden. Paul Donovan, UBS-Chefökonom im Global Wealth Management, wollte den Bitcoin Ende letzten Jahres bereits begraben. Auch für CS-CEO Tidjane Thiam war Bitcoin «reine Spekulation», er warnte vor einer Blase. Die Zurückhaltung der grossen Player dürfte auch damit zu tun haben, dass sie nach den juristischen Turbulenzen in den letzten Jahren keine Lust haben, erneut mit Geldwäscherei in Verbindung gebracht zu werden.

Die UBS zu Besuch in Zug

Doch weiter unten in der Hierarchie ist man auch bei den Grossbanken mit den Wünschen der Kunden konfrontiert, die bei der Wertsteigerung von Kryptowährungen mitmachen wollen. Deshalb überrascht es nicht, dass Anfang Juli ein Team der UBS das in der Schweiz führende Kryptoinstitut Bitcoin Suisse in Zug besuchte. Die UBS sagt dazu nur: «Kein Kommentar.» Bis anhin boten UBS und CS Bitcoin-Unternehmen bloss Firmenkonten an, allerdings nur mit Auflagen und nach einer vertieften Prüfung.

Andere Grossbanken gehen in die Offensive. JP Morgan, die drittgrösste Bank der Welt, hat im Februar eine eigene Kryptowährung lanciert, die am Anfang nur innerhalb der Bank verwendet wurde. Ende Juni meldete Bloomberg Japan, dass nun auch Kunden den Zugang erhalten würden. J.P. Morgan unterhält parallel dazu eine Blockchain-Plattform und ist im Mai mit Microsoft eine Partnerschaft eingegangen, um sie grossen Firmenkunden zugänglich zu machen. Die Bank dürfte nicht allein sein. Goldman-Sachs-CEO David Solomon sagte Ende Juni gegenüber der französischen Zeitung «Les Echos», er gehe davon aus, dass alle Finanzinstitute in Richtung Kryptowährungen arbeiten würden.

Der nächste Schritt wäre die Ausweitung des Kundenkreises von Grosskunden auf kleine Privatkunden. Genau das bietet die Onlinebank Swissquote seit Ende März an. Bitcoins können so zu einer Schweizer Bank übertragen werden. Gleichzeitig arbeitet die Börse SIX an einer neuen digitalen Börse und fordert dazu die Schweizerische Nationalbank auf, eine mit dem Franken unterlegte Digitalwährung herauszugeben. Das wäre dann etwas Ähnliches wie der von Facebook in Aussicht gestellte Libra. Die digitalen Währungen wären damit in der breiten Öffentlichkeit und bei den Regulatoren angekommen. Solange die Kurse wie bisher schwanken, werden sie zwar kaum als Zahlungsmittel eingesetzt, sind aber attraktiv für Investoren mit einer gewissen Risikofreude.