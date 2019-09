«Wieder heil unten anzukommen, ist nicht selbstverständlich»

Wenn Sean Villanueva O’Driscoll in eine Wand einsteigt, dann stets mit Flöte. Der Belgier ist nicht nur einer der weltbesten Kletterer, sondern auch ein begabter Musiker. «Ich habe sie immer dabei. Musik gibt mir Energie und eine gute Ambiance.» Diesen Sommer ertönte sein heiteres Flötenspiel am Fusse der Eigernordwand. Zusammen mit den Schweizern Roger Schäli und Nina Caprezeröffnete Sean Villanueva O’Dris­coll eine neue Route durch den rechten Wandteil am sogenannten Genferpfeiler.