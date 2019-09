Auf Zehenspitzen in die Wüste

Drei Jahre später klappte es doch, mit der WM 2019. «Es hat sich die mit Abstand schlechteste Kandidatur durchgesetzt», polterte der spanische Verbandschef José María Odriozola damals: «Alles, was die haben, ist Geld.» Helmut Digel, zu dem Zeitpunkt einziger deutscher Vertreter im IAAF-Council, fand allerdings, dass Katar sich an die Spielregeln gehalten habe. Bewerber konnten sich damals mit finanziellen Anreizen überbieten, 15 Minuten vor der Wahl lag ein Brief auf den Tischen aller Delegierter, signiert vom Premierminister Katars: Doha garantierte der IAAF ein 30 Millionen Dollar pralles Sponsorenpaket. Und gewann, gegen Eugene und Barcelona. Da müsse man sich doch fragen, sagte Digel, «ob die Regeln die richtigen sind».

Unbestritten ist, dass Katar den Sport braucht. Und nicht nur den. Für das kleine Land, 2,6 Millionen Einwohner, «geht es ums politische Überleben», sagt Danyel Reiche, der an der Amerikanischen Universität in Beirut Politik und Sport lehrt. Katar sei zwar reich, dank seiner Erdgasfelder, es sei aber auch eine «Urangst» des Landes, «irgendwann überrannt zu werden» – der schwelende Konflikt zwischen dem Iran, Saudiarabien und den USA wärmte diese Angst zuletzt wieder auf.

Bedenken «beiseitestellen»

Also investiert das Emirat in Weltmeisterschaften, bald auch im Fussball; es baut Golfplätze und Hotels, weil die Erdgasquellen irgendwann versiegen; es pumpt Milliarden in französische Transportkonzerne und deutsche Firmen, von Volkswagen bis Siemens. Auf den vielen Baustellen werden billige Gastarbeiter beschäftigt – immer wieder starben dort Arbeiter aus Nepal, Indien, Bangladesh, wegen der Hitze oder gefährlicher Bedingungen, auch beim Khalifa-Stadion. Das Emirat, hielten die Menschenrechtler von Amnesty International zuletzt fest, sei weiter «ein Tummelplatz skrupelloser Arbeitgeber». Allen Reformzusagen zum Trotz.

Ausbaden – oder besser: ausschwitzen – müssen das nun die Leichtathleten. «Wir werden ja leider erst gefragt, wenn die Vergabe stattgefunden hat», sagt die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo. Und nun? Muss man die Bedenken halt «beiseitestellen», findet sie. Mihambo ist nicht die Einzige, die gerade verbal auf Zehenspitzen durch eine Wüste von Problemen tippelt. Da ist der Umgang mit Homosexuellen, denen in Katar Gefängnisstrafen drohen – was den schwulen britischen Geher Tom Bosworth zuletzt zur Bemerkung veranlasste, dass er in Doha bitte schön nicht auf die Menschenrechtslage angesprochen werden möge.

Da ist der späte Termin der WM, wegen der Hitze, der die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele stört, die bereits im kommenden Juli anbrechen. Da sind die Marathonläufe um Mitternacht. Und da ist das Khalifa-Stadion, das dank einer Klimaanlage auf bis zu 20 Grad heruntergekühlt werden kann, wobei die eingesetzte Technik 40 Prozent schonender sei als vergleichbare Methoden, wie die Organisatoren zuletzt verkündeten.