Wo Hauseigentümer künftig mehr Steuern bezahlen müssten

Nach einer Neubewertung der Liegenschaften werden viele Berner Hausbesitzer mehr Steuern bezahlen müssen. Eigentümer in Saanen dürfte es indes stärker treffen als jene in Moutier. Und es kommt auch auf die Art des Gebäudes an.