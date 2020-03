Kolumne: Bern und so – Auf der üblichen Runde Alles ist wie immer und doch nicht ganz. Martin Burkhalter

Alles blüht, alles leuchtet. Ich spaziere durch die Stadt, die übliche Runde: um das Klee-Zentrum herum, weiter in Richtung Guisanplatz, rechts hinein in das metallene, weitläufige Industriegebiet, mit seinen Maschinen und riesigen Lagerhäusern. Weiter über das Friedhofsgelände und hinein in den Wald.