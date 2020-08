Wahlkampf in Ostermundigen – Auf Achse mit SP-Kandidatin Bettina Fredrich Der Wahlkampf in Ostermundigen will kaum Fahrt aufnehmen – also eröffnet ihn Kandidatin Bettina Fredrich (SP) gleich selbst. Stephanie Jungo

Kathrin Balmer und Bettina Fredrich (rechts) auf dem Spaziergang durch Ostermundigen. Foto: Christian Pfander

Bettina Fredrich will sich in Ostermundigen ins Gespräch bringen. Denn das Ziel der SP-Politikerin ist hochgesteckt: Ende September will sie Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos) das Amt abjagen.