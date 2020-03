Verbot von Wochenmärkten – Auch Gemüsebauern hoffen auf Solidarität Nicht nur viele Geschäfte sind schweizweit seit Dienstag geschlossen, auch Wochenmärkte dürfen nicht mehr durchgeführt werden. Ein harter Schlag für Gemüsebauern; die Märkte sind für viele die Haupteinnahmequelle. Jacqueline Graber

Ueli und Caroline Held hoffen, ihren Salat trotz Coronakrise verkaufen zu können. Adrian Moser

Restaurants, Bars, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe sind wegen des Coronavirus seit Dienstag geschlossen. Betroffen sind auch Geschäfte, die nicht der Grundversorgung für den täglichen Bedarf dienen. Auch Wochenmärkte dürfen nicht mehr durchgeführt werden. «Für uns war es ein Schock, als wir am Montagabend davon erfahren haben», sagt Annemarie Hofer. Sie betreibt mit ihrem Mann Hanspeter einen Biohof in Emmenmatt, Märkte sind ihre Haupteinnahmequelle. Seit vielen Jahren sind sie wöchentlich in Langnau und in Worb anzutreffen.