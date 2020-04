Letzigrund-Konzerte verschoben – Auch Büetzer Buebe müssen sich dem Virus beugen Die beiden Konzerte der Büetzer Buebe im Zürcher Letzigrund sind wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf den August 2021 verschoben worden. PD

Da hatten sie noch gut lachen: Die beiden Büetzer Buebe alias Gölä (r.) und Trauffer. Foto: Bruno Petroni

Das erste war längst ausverkauft, für das zweite waren nur noch Stehplätze verfügbar. Am 22. und 23. August hätten die Büetzer Buebe vor Zehntausenden von Fans zwei Konzerte im Zürcher Letzigrund spielen wollen. Daraus wird aber vorerst nichts: Das Corona-Virus zwingt die Mundart-Helden Gölä und Trauffer, ihre beiden Gigs neu anzusetzen. «Die Konzerte werden um ein Jahr verschoben», heisst es in einer Medienmitteilung des Veranstalters. Konkret bedeutet dies, dass die Shows neu am Freitag, 20. August 2021, und am Samstag, 21. August 2021, durchgeführt werden. Alle bereits gekauften Tickets behalten dabei ihre Gültigkeit.

Die Büetzer Buebe seien lange optimistisch geblieben und hätten gehofft, an den geplanten Terminen festhalten zu können. «Aber die Situation ist weltweit so dramatisch, dass es sich einfach nicht mehr richtig anfühlt, jetzt eine grosse Party vorzubereiten und durchzuführen», sagt Gölä. Hinzu kämen die gesundheitlichen Risiken für die Fans und die Frage, ob die Konzerte überhaupt hätten stattfinden können. Trauffer erklärt: «Ethisch und moralisch können wir es unter diesen Umständen nicht vertreten, im August unser Mundartvolksfest zu feiern.» Die Sicherheit der Fans stehe an erster Stelle.