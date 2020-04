Ostertage in Corona-Zeiten – Auch am Karfreitag blieben viele Berner zu Hause Sonne und Wärme lockten nach draussen. Trotzdem war die Stadt Bern fast menschenleer und auch die Spazierwege waren nicht überbevölkert. Stefan Schnyder , Lea Stuber

Frühlingshafte 20 Grad am Karfreitag in Bern: Der Dalmaziquai ist leer. Foto: Enrique Muñoz García Viele Bernerinnen und Berner sind trotz des Traumwetters zu Hause geblieben. Foto: Enrique Muñoz García Auf der Wiese neben der Dalmazibrücke machten nur vereinzelte Ausflüglerinnen und Ausflügler eine Pause. Foto: Enrique Muñoz García Zwischen den einzelnen Grüppchen wird genügend Abstand gewahrt. Und es war schon warm genug für ein Sonnenbad. Foto: Enrique Muñoz García Wo sind sie? Die Spaziergängerinnen und Spaziergänger an der Aare und auf der Dalmazibrücke verteilen sich gut. Foto: Enrique Muñoz García Der Bärenplatz – auch bekannt als Front – ist fast menschenleer. Foto: Enrique Muñoz García Und auch der Waisenhausplatz ist wie ausgestorben. Und in den Trams hat es nur eine Handvoll Fahrgäste. Foto: Enrique Muñoz García Die Bernerinnen und Berner haben sich an die Regeln gehalten, welche im Bundeshaus festgelegt worden sind. Foto: Enrique Muñoz García 1 / 8

Der Frühling ist am Karfreitag definitiv in der Region Bern angekommen. Es herrschen Temperaturen von über 20 Grad. Männer haben ihre kurzen Hosen aus dem Schrank genommen und viele Frauen ein Top angezogen. Doch trotz der warmen Temperaturen sind viele Bernerinnen und Berner zu Hause geblieben, wie ein Augenschein in der Stadt Bern zeigt.