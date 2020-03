Das Militär im Kanton Bern – Armee quartiert sich in Schule ein In Ittigen sind Armeeangehörige in der Turnhalle untergebracht, sie unterstützen die Armeeapotheke. Das Militär entlastet zudem die Rettungsdienste. Stephanie Jungo

In der Turnhalle des Oberstufenzentrums Rain sind 80 Soldaten untergebracht. Foto: PD

Wo bis vor kurzem Schülerinnen und Schüler Fussball spielten oder am Reck turnten, hat sich nun die Armee einquartiert. Rund 80 Armeeangehörige des Sanitätslogistikbataillons sind seit dieser Woche in der Turnhalle des Oberstufenzentrums Rain in Ittigen untergebracht.