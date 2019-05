Arbeiten über 65: Lässt sich damit eine AHV-Rente erhöhen?

Nein, die Kürzung lässt sich nicht korrigieren. Die Beiträge, die Ihr Mann jetzt wieder in die AHV einzahlt, verändern seine Rente nicht mehr. Das ist grundsätzlich so: Sobald man die AHV-Rente bezieht, bleibt diese so, wie sie ist. Mit nachträglichen Beiträgen lässt sich die Rente nicht mehr erhöhen.

Es gibt nur eine Möglichkeit, die AHV-Rente nach dem Rentenalter noch zu erhöhen: indem man den Rentenbezug hinausschiebt. Durch den Aufschub wächst die Rente kontinuierlich an, auch wenn man nicht weiterarbeitet und keine AHV-Beiträge mehr zahlt. Der Aufschub muss mindestens ein Jahr betragen und kann nicht länger als fünf Jahre sein.

