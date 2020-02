Wechsel im Grossen Rat – Andreas Mühlemann folgt auf Monika Gygax Bei der BDP gibt es im Kantonsparlament einen Wechsel: Die Obersteckholzerin tritt Ende Mai zurück, der Grasswiler Landwirt übernimmt ihren Sitz.

Der Landwirt Andreas Mühlemann folgt im Grossen Rat auf Monika Gygax. Bild: Thomas Peter

Nach genau zehn Jahren zieht Monika Gygax-Böninger einen Schlussstrich. Sie tritt Ende Mai als Grossrätin zurück. Die Obersteckholzer BDP-Politikerin trat ihr Amt am 1. Juni 2010 an. Ihren Sitz übernimmt ihr Parteikollege Andreas Mühlemann aus Grasswil, wie die Berner Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.