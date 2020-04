Pioniertat in Interlaken – Als die Schweiz das erste Motel bekam Am Sonntag jährt sich der Geburtstag des Architekten Eduard Helfer zum 100. Mal. Er baute einst das erste Motel in der Schweiz – in Interlaken. Hans Heimann

Damals: Das erste Motel der Schweiz in Interlaken. Foto: PD Heute: Nach vielen baulichen Veränderungen ist das ehemalige Motel heute als «Indian Village» bekannt. Foto: Bruno Petroni 1 / 2

Es war am 26. April 1920, als in Bern ein späterer Pionier geboren wurde: Eduard Helfer. Als Sohn eines einfachen Güterchauffeurs entschied er sich als Jugendlicher für eine Bauzeichner-Lehre. Er schloss sein Studium am Technikum in Burgdorf als Architekt ab und bildete sich im Anschluss an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH in Zürich weiter. 1949 eröffnete er sein eigenes Architekturbüro in Bern und war einer der Architekten, die der Stadt Bern im Siedlungsbau ein neues Gesicht gaben.