Alles in Butter!

«Es schmeckt einfach allen», sagt Wirt François Vouillamoz, ein freundlicher, schmaler Mann von 63 Jahren, über das in Genf erfundene Gericht. Es ist eine gastronomische Besonderheit, die wieder in Mode ist. In Zürich etwa wurden in den letzten Monaten drei Lokale eröffnet, die als einziges warmes Gericht Entrecôte Café de Paris bieten. Das erstaunt: Ein Entrecôte Café de Paris ist das Gegenteil dessen, was heute als gesunde und umweltverträgliche Nahrung gilt.

Es ist ein Gericht gegen die Küchenvernunft. Denn gutes, richtig grilliertes Rindfleisch ist saftig wie würzig und bedarf weder Gewürze noch einer Sauce. Auch knusprige Pommes frites bereiten allein viel Freude. Die Geschmacksbombe Kräuterbutter aber, mit dem Fleisch und den Fritten kombiniert, aktiviert alle Geschmackssinne und versetzt einen in einen leichten Rauschzustand.

«Solche Sachen schmecken uns Menschen seit je», hält der Physiker und Lebensmittelforscher Thomas A..Vilgis von der Universität Mainz fest. Und fügt an: «All das haben unsere Vorfahren prächtig überlebt. Insofern sollten wir uns den Appetit auf diese vermeintlichen Sünden nicht verderben lassen.»

Landauf, landab ein Dauerbrenner

Tatsächlich gehört das Gericht zu den Klassikern der gutbürgerlichen Küche. Man findet es landauf, landab in manch schönem Restaurant stets im Angebot. Im «Larousse Gastronomique», dem Lexikon der französischen Küche, sucht man eine Butter oder Sauce namens Café de Paris allerdings vergeblich. Was nach Frankreich klingt, hat als schweizerische Erfindung die Zeit besser überdauert als das Bankgeheimnis.

Das Rezept wurde 1930 von einem Wirt namens Boubier in Genf entwickelt. Der gab es seiner Tochter weiter, die mit ihrem Mann im Bistro Café de Paris unmittelbar beim Hauptbahnhof Cornavin wirtete. Die Dumonts, so hiess das Paar, machten das Entrecôte Café de Paris zu ihrem «signature dish», wie man eine Hausspezialität heute nennt.

Man fühlt sich hier ein bisschen wie in Paris.

Ende der 1960er-Jahre verkauften die Dumonts ihr Restaurant mitsamt Rezept an Aline Abriel, eine Tante von François Vouillamoz. Der gelernte Koch aus Isérables VS übernahm das Lokal 1989 nach fünfjähriger Einführung und pflegt die Tradition seither weiter. «Café de Paris Chez Boubier» heisst es mit ganzem Namen, als Reverenz an den Erfinder der Kräuterbutter.

Das Bistro sieht aus wie im Bilderbuch – unverändert seit Jahrzehnten. Schmale Holztische, eng gestuhlt, die Sitzbänke an den Wänden mit rotem Leder bezogen, darüber links und rechts je ein grosser Spiegel, der den Raum optisch vergrössert, und an der Decke Leuchter, die für Licht und Glanz sorgen. Man fühlt sich hier ein bisschen wie in Paris.

Bis zur Vollendung: Das Entrecôte mit Kräuterbutter gart auf einer beheizten Platte. Foto: Sébastien Anex

Zu Tisch gibts zunächst einen Salat. Vegetarier erhalten dann auf Wunsch etwa eine Omelette mit Pilzen und Gemüse. Für alle anderen tragen die Kellner und Kellnerinnen, klassisch schwarz-weiss uniformiert, Platten auf. Diese sind ungefähr einen Zentimeter dick mit der grünlichen Kräuterbutter bestrichen, darauf liegt jeweils ein Entrecôte, dunkel gestreift von den Stäben des Grills und in fingerdicke Tranchen geschnitten. Die Platte kommt aufs Rechaud in der Tischmitte. So bleibt das Fleisch bis zum letzten Bissen warm.

Die Hitze von unten lässt die Butter schmelzen, und das Fleisch gart nach. «Wir grillieren es eine Stufe tiefer als vom Gast bestellt», sagt Vouillamoz. Es ist ein so einfacher wie durchdachter Prozess.

Nur Vouillamoz kennt das Rezept

Das Fleisch kommt aus der Schweiz, stets vom Simmentaler Rind, immer vom selben Metzger. Die Pommes frites dazu sind hausgemacht, «weil sie frisch einfach besser sind», wie Vouillamoz sagt. In der Küche unter der Gaststube wird jede einzelne Kartoffel geschält und mittels eines handbetriebenen, verblüffend einfachen Apparats in Stäbchen geschnitten. Diese werden am Vormittag ein erstes Mal frittiert, bevor sie nach der Bestellung portionenweise ein zweites Mal in die Fritteuse getaucht werden. «Nur so werden sie schön knusprig», sagt Wirt François Vouillamoz.