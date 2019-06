Das sind die Gewinner des 14. Pensionskassen-Ratings

Wohin mit dem vielen Geld?

Die Zahl ist gigantisch. Rund 1000 Milliarden Franken haben wir für unsere Vorsorge bereitgestellt. Und jährlich kommen weitere 50 Milliarden Franken dazu. Die Crux für die rund 1600 Pensionskassen, die diese Riesensumme verwalten: Wohin mit dem vielen Geld? Die Aktienmärkte sind am Dümpeln, bei den Immobilien droht eine Blase, und alternative Anlagen sind für viele Sammelstiftungen (noch) keine sichere Alternative. Gerade bei Anlagen in Aktien hat sich letztes Jahr gezeigt, dass die PK-Profis uns Hobby-Börsianern oft nicht weit voraus sind. So wurde allein im Dezember 2018 der gesamte Jahresgewinn wieder vernichtet.



Das zweite Problem neben sinkenden Renditen ist jedoch, dass die Einnahmen der Kassen längst nicht mehr reichen, um die Renten der immer zahlreicheren Pensionierten zu bezahlen. Und dafür gibt es eigentlich nur eine Lösung: Rentenaltererhöhung! So schlimm ist das gar nicht. Als 1948 die AHV eingeführt wurde, lag die Lebenserwartung bei 68 (!) Jahren. Heute sind wir bei 84 Jahren. Auch ab 67 hätten wir also noch genügend Zeit, das glückliche (und finanzierte) Rentnerleben zu geniessen.



Dominic Geisseler