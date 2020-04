Interview mit Yuval Noah Harari – «Aids war im Anfangsstadium weitaus tödlicher als das Coronavirus» Bestsellerautor Yuval Noah Harari warnt vor Überwachungssystemen, ordnet die Pandemie ein und sagt, weshalb er ruhiger und gelassener ist als viele Menschen um ihn herum. Thorsten Schmitz





Wie wird die Welt ausschauen, wenn das Virus besiegt ist oder zumindest in Schach gehalten werden kann? Auf institutioneller Ebene könnte es zu dramatischen Veränderungen kommen. Mehr Menschen werden zu Hause arbeiten, Geschäftsreisen werden abnehmen, es wird mehr Jobs geben, bei denen man ausschliesslich online arbeitet, auch Schulen und Universitäten werden ihren Unterricht und ihre Seminare mehr und mehr in die Onlinesphäre verlegen. Die Frage ist dann: Was passiert mit den sozialen Beziehungen, wenn Studenten sich nicht mehr auf dem Campus aufhalten? Ein Grossteil des universitären Alltags findet ja in den Pausen statt, wenn sich die Studenten in der Cafeteria treffen, dort Ideen entwickeln, miteinander reden und sich zu Dates verabreden.

Wird die Corona-Krise als Fussnote in der Geschichte enden, oder ist sie eines der prägendsten Ereignisse unseres Jahrhunderts? Irgendwo dazwischen vielleicht. Es ist verfrüht, die Corona-Krise jetzt schon historisch einzuordnen, aber sie ist mit Sicherheit keine existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Menschen haben in der Vergangenheit schlimmere Pandemien überlebt wie zum Beispiel die Pest im 14. Jahrhundert und die Spanische Grippe 1918. Auch Aids war im Anfangsstadium weitaus tödlicher als das Coronavirus jetzt. Wer in den Achtzigerjahren HIV-positiv getestet wurde, war zum Tode verurteilt. Wer jetzt mit dem Coronavirus infiziert ist, selbst ältere Personen, hat eine relativ gute Chance, das zu überleben.

Die Pandemie ängstigt Sie also gar nicht? Nicht das Virus ist die grösste Gefahr, sondern wir Menschen. Was mich viel mehr beunruhigt, ist die Uneinigkeit der Welt und dass die Krise nicht global koordiniert wird. Die Staaten sollten sich gegenseitig helfen, anstatt Opfer zu ächten und Schutzmasken zu bunkern. Sie sollten ehrlich Informationen teilen und nicht nur an die eigene Wirtschaft denken. Mich beruhigen unsere Gesundheitssysteme und unsere Wissenschaftler. Als die Pest im 14. Jahrhundert in China ausbrach, dauerte es zehn Jahre, bis sie in Grossbritannien ankam. Die Menschen waren damals ja nur mit Eseln unterwegs, mit Fuhrwagen oder zu Fuss. Sie fanden nie heraus, was die Ursache der Pandemie war. Es wurden Massengebete veranstaltet, wobei sich noch mehr Menschen ansteckten. In der Corona-Pandemie dagegen hat es nur zwei Wochen gedauert, bis Wissenschaftler das Virus erkannt, dessen Erbgut entschlüsselt und kurz darauf weltweit Staaten Massnahmen zur sozialen Distanzierung verfügt haben.

US-Präsident Trump hat gerade verfügt, Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einzustellen. Was halten Sie davon? Das ist ein egoistischer, kurzsichtiger Akt. Wenn mehr und mehr Politiker solche verrückten Entscheidungen treffen, wird es nicht nur schwieriger, mit der Corona-Krise umzugehen, sondern die Welt wird danach vergiftet sein mit Hass, Uneinigkeit und Rivalitäten zwischen Staaten. Meine grösste Furcht gilt nicht dem Virus, sondern den inneren Dämonen der Menschheit, Hass und Gier. Ich muss sagen, Trump überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ich denke oft, tiefer kann ein Politiker nicht sinken, und dann kommt er doch wieder mit einer unerhörten, verrückt anmutenden Entscheidung. Mein Mann und ich haben deshalb heute beschlossen, der WHO als Zeichen der Solidarität und Wertschätzung für ihre Arbeit eine Million US-Dollar zu überweisen.

Viele Länder haben ihre Grenzen geschlossen und sich vom Rest der Welt isoliert. Ist das der richtige Schritt? Grenzen zu schliessen, ist sicher notwendig bei einer Pandemie. Ich, meine Mutter und meine Schwestern, wir sind jetzt alle voneinander getrennt, aber das heisst nicht, dass wir nicht mehr miteinander kooperieren. Bezogen auf Staaten heisst das, wenn sie sich isolieren, müssen sie dennoch mit anderen Staaten kooperieren. Man kann das Virus nicht nur mit Isolation bekämpfen, sondern vor allem mit Kooperation und Information. Länder müssen sich austauschen über neue Erkenntnisse über das Virus, was die effektivsten Isolationsstrategien sind und die besten Exit-Strategien. Wir dürfen Gesundheit und Vorsorge nicht länger als nur nationale Themen betrachten. Eine bessere Versorgung der Iraner schützt gleichzeitig auch Israelis, Amerikaner und Deutsche. Unglücklicherweise aber wird dies gerade nicht genutzt. Statt die Pandemie unter einer globalen Kooperation zu managen, ist jeder nur sich selbst der Nächste. Das ist schrecklich mitanzusehen. Länder liefern sich geradezu einen Wettbewerb dabei, Masken, Schutzkleidung und Beatmungsgeräte aufzutreiben. Diejenigen, die am meisten Geld dafür zahlen können, kommen zum Zug, anstatt erst einmal an jene Länder zu verteilen, die am nötigsten Hilfe brauchen.

Unser Gesellschaftssystem basiert ja auch darauf, dass wir Krankheiten besiegen können. Nun scheint es, als erschüttere ein Virus diese Annahme. Ja und nein. Ja, die Pandemie zeigt uns, dass wir immer noch Teil des ökologischen Systems sind und wie die Natur uns auch gefährlich werden kann. Aber die Pandemie zeigt doch auch, wie fortgeschritten wir sind! Jeder erwartet nun einen Impfstoff gegen Corona. Niemand fragt, ob wir einen Impfstoff entwickeln werden – sondern wann.

Länder wie China und Südkorea setzen in der Corona-Krise Apps ein, um den Gesundheitszustand der Bevölkerung zu überwachen. Ist das die Zukunft, vor der Sie in Ihrem jüngsten Buch warnen? Wir müssen uns auf neue Technologien verlassen, auch, um mit Epidemien zurechtzukommen. Aber wir müssen das in einer vorsichtigen und verantwortungsvollen Art und Weise tun, um sicherzustellen, dass unsere Freiheiten und unser demokratisches System nicht eingeschränkt werden. Südkorea hat diese Technologien im Vergleich zum totalitären Regime Chinas auf wesentlich verantwortungsvollere Art genutzt. Unabdingbar ist, dass man weder dem Militär noch der Polizei eines Staates die Hoheit überlässt für solch ein Überwachungssystem. Das muss eine unabhängige Gesundheitsorganisation sein, deren einziger Fokus es sein muss, Epidemien zu verhindern, und die die gesammelten Informationen mit niemand anderem teilen darf. Auch enorm wichtig: Wenn man die Überwachung von Bürgern erhöht, muss man gleichzeitig die Regierung im selben zunehmenden Ausmass überwachen. Wenn Deutschland also jetzt Hunderte Millionen Euro ausgibt, um die Wirtschaft zu retten, muss die Überwachung der Regierung sichergestellt sein, damit jeder Bürger sicher sein kann, dass mit dem Geld nicht ohnehin schon darbende grosse Unternehmen durch die Hintertür gerettet werden – deren Manager beste Freunde sind von irgendwelchen Ministern.

Werden unsere persönlichen Beziehungen unter der sozialen Distanz leiden? Ich glaube nicht, dass wir eine fundamentale Veränderung im Sozialverhalten der Menschen erleben werden nach Monaten mit Ausgehsperren und Kontaktverboten. Menschen sind soziale Wesen, wir mögen Kontakt, wir haben viele Pandemien erlebt, Aids etwa hat nicht die Natur der Menschen verändert.