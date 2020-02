US-Fahrdienstleister – Ab heute fahren erste

Berner Taxis für Uber Der US-Fahrdienstleister Uber steigt heute auch in Bern ins Taxigeschäft ein.

In Bern werden nur lizenzierte Taxihalter für das US-Unternehmen unterwegs sein. Michael Bucher , Stefan Schnyder

Steve Salom, Chef von Uber Schweiz, Frankreich und Österreich, lässt ab heute erste Stadtberner Taxis im Auftrag des Fahrdienstleisters fahren. Foto: Franziska Rothenbühler

Nach Zürich, Genf, Basel, Lausanne und vier weiteren Städten startet Uber heute auch in Bern. Warum erst jetzt?

Steve Salom: Der Eintritt in Bern erfolgt effektiv spät. Uber ist seit 2013 in der Schweiz präsent. Ich bin erfreut darüber, dass wir in der Hauptstadt loslegen können. Es hat so lange gedauert, weil der Einstieg in eine Stadt eine gewisse Zeit braucht. In der Schweiz hat jeder Kanton und jede Stadt eigene Regeln. Hinzu kommen die Bundesgesetze. Im vergangenen Jahr haben 130000 Personen versucht, über unsere App eine Fahrt in Bern zu bestellen. Das hat dazu geführt, dass wir den Markteintritt in Bern beschleunigt haben.