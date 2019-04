Worüber man nicht hinwegkommt

Anfang Monat hat das Landgericht Heilbronn die 70-jährige Angeklagte wegen Totschlags zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Fall hatte sich im ganzen Land herumgesprochen, weil er ein Grundvertrauen erschüttert, das Eltern brauchen, wenn sie ihre Kinder in die Obhut eines anderen Menschen geben. Und weil das Motiv so unerklärlich geblieben ist; weil Menschen mit Geschichten nicht abschliessen können, die keinen Sinn ergeben.

Das Motiv ist entscheidend

Im Strafrecht ist die Frage nach einem möglichen Motiv entscheidend, um ein Strafmass festzulegen, um zwischen fahrlässiger Tötung, Totschlag und Mord zu unterscheiden. Die Kindersitterin war wegen Totschlags angeklagt worden, am Ende hatte die Staatsanwaltschaft dann allerdings auf Mord plädiert, sie sah das Mordmerkmal der niederen Beweggründe als erfüllt an: Die Tat, fand sie, sei von Selbstherrlichkeit getrieben gewesen, die Frau habe das Kind aus Verlustangst getötet.

Wichtig ist die Frage nach dem Motiv aber auch für die Angehörigen. Wenn ein Mensch einen Menschen tötet, ist das schwer zu verstehen. Noch schwerer ist es, wenn die Beziehung zwischen Täter und Opfer eine so ungewöhnliche Konstellation ist: die Täterin eine bislang als liebevoll geltende Pflegeoma, das Opfer ein Kind. Die Eltern des Jungen traten als Nebenkläger auf, um das Geschehene, so sagte es ihr Anwalt Jens Rabe, «verarbeiten zu können und Antworten zu finden». Aber je länger der Prozess dauerte, desto schlimmer schienen die fehlenden Antworten sie zu schmerzen. Zeugen, Angehörige, Angeklagte: Alle haben sie immer wieder geweint in diesem emotionalen Prozess.

Dass die Frau den Tod des Kindes als Unglücksfall dargestellt hat, empfindet die Familie «als weiteren Schlag ins Gesicht».

«Unabgeschlossene Geschichten in unserem Kopf sind immer diejenigen, die uns am längsten nachgehen», sagt Michaela Huber, Psychotraumatologin und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation. Huber weiss, warum Ungewissheit bei Traumata immer belastet: Grund dafür, sagt sie, sei die Beschaffenheit des expliziten Gedächtnisses, das abgeschlossene Ereignisse abspeichert. Dafür brauche es Informationen verschiedener Art, unter anderem auch episodische, narrative und semantische, die den Angehörigen des toten Siebenjährigen vorerst vermutlich abgehen: «Episodische Informationen sagen dem Gehirn, das ist Anfang, Mitte, Ende des Geschehens. Narrative Informationen helfen dem Gehirn, das Erlebte sprachlich als Geschichte zu fassen. Und wenn auch semantische Informationen vorliegen, heisst das: Ich habe die Bedeutung des Ereignisses für mein Leben verstanden. Das Letztere ist natürlich das Schwierigste.»

All diese Informationen brauche ein Gehirn, «um ein stressreiches Ereignis in die Vergangenheit einzusortieren, in die Biografie», sagt Huber. Wenn bestimmte Informationen fehlten, die dem Gehirn ermöglichen, aus dem Erlebten eine Sinn ergebende Geschichte zu machen, dann sei der Prozess der Aufarbeitung unabgeschlossen. «Dann dringen Elemente aus dem Geschehen, die noch unverdaut und unverarbeitet sind, immer wieder in das momentane Erleben hinein.» Die Folge: Menschen zeigten dann länger typische Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung: Angstschübe, Schlaflosigkeit, depressive Einbrüche sowie Konzentrations- und Bindungsstörungen.

Vor Gericht hatte sie lange geschwiegen: Die 70-jährige Angeklagte verdeckt ihr Gesicht. Foto: Linda Vogt (dpa)

In seinem Schlussvortrag hatte der Anwalt der Eltern, Jens Rabe, genau das angesprochen. «Die Angeklagte hat aus Sicht der Nebenklage nichts dazu beigetragen, diesen Schmerz zu lindern», sagte er. Dass die Frau den Tod des Kindes bis zuletzt als Unglücksfall dargestellt habe, empfinde die Familie «als weiteren Schlag ins Gesicht».

Vor dem Gericht in Heilbronn hatte die 70-Jährige lange geschwiegen – obwohl Richter Roland Kleinschroth alles versucht hatte, um sie zum Sprechen zu bringen: Er hat auf sie eingeredet, hat ihr Zeit gegeben, hat ihr zugestanden, ohne Überwachung durch Gerichtsbeamte ein dreistündiges Gespräch mit ihrem Sohn zu führen. Zuvor hatte der Sohn seine Mutter im Zeugenstand um Aufklärung gebeten. Nach dem Gespräch mit seiner Mutter aber machte er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Überlastet und aufgewühlt

Als die Angeklagte dann irgendwann sprach, schienen ihre Aussagen keinen Sinn zu ergeben: Sie sei in Panik geraten, weil der Junge damals in der Nacht Atemnot bekommen habe. Sie habe ihn geschüttelt und auch am Hals gedrückt, sagte sie. Richter und Nebenkläger äusserten Zweifel. Würgen statt reanimieren: Kann so etwas einer früheren Krankenschwester passieren? Nach ihrer Festnahme hatte die Frau noch eine ganz andere Geschichte erzählt: Der Junge sei bei einer Turnerei mit dem Hals gegen die Bettkante gefallen.

In seinem Urteil konnte Richter Kleinschroth deshalb die Frage nach dem Warum nicht eindeutig beantworten. Die Angeklagte sei überlastet und aufgewühlt gewesen, sagte er. «Das Motiv war: Mir ist grad alles zu viel, ich will meine Ruhe.» Ausserdem sei die Tat durch eine depressive Störung der Frau geprägt gewesen. Es sei nicht auszuschliessen, dass die Angeklagte zur Tatzeit in ihrer Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sei. Sie habe den Jungen mindestens drei Minuten lang gewürgt und danach tot in die gefüllte Badewanne gelegt.

Für die Eltern könne das Urteil ein weiterer Schritt der Aufarbeitung sein, glaubt Trauma-Expertin Huber. Ungewissheit habe ausserdem auch eine Schutzfunktion: «Dann ist das Entsetzliche nämlich auf einer Ebene des Bewusstseins gar nicht passiert. Es ist nicht wahr.» Das Realisieren werde geblockt, indem man immer wieder etwas findet, das man noch wissen möchte. «Das ist ein Fluch, aber anders würde man es vielleicht nicht verkraften.»