Wie viel Schutz für ältere Beschäftigte?

«Zielführend», «offen», «konstruktiv», «excellente» – die Teilnehmenden an der fünften Nationalen Konferenz zum Thema ältere Arbeitnehmende sind sich vor den Medien immerhin darin einig gewesen, dass das gestrige Treffen in Bern in guter Atmosphäre stattgefunden hat. Ja, es soll – unter erstmaliger Leitung von Bundesrat Guy Parmelin – entspannter zu- und hergegangen sein als bei vorausgegangenen Zusammenkünften, wie zwei Teilnehmer am Rande des Pressetermins sagten.