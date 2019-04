Wenn es für die Reha nach der Herz-OP kein Geld gibt

Vier Stunden dauerte der Eingriff am Herzen von Ursula Sommer (Name geändert) vor wenigen Wochen im Zürcher Triemli­spital. Für die 76-Jährige war dies eine schwere Belastung. Doch weil eine Herzklappe nicht mehr richtig schloss, drohten schlimmere Folgen. Die Ärzte empfahlen ihr im Anschluss einen vierwöchigen Aufenthalt in einer ­Rehabilitationsklinik. Noch im Spital erfuhr Sommer jedoch, dass ihre Krankenversicherung, die Schweizerische Lehrerkrankenkasse (SLKK), eine solche Reha nicht finanzieren wollte. Auf ein Wiedererwägungsgesuch der Ärzte hin bewilligte die SLKK in der Hochgebirgsklinik Davos einen Reha-Aufenthalt von zwei anstatt vier Wochen.