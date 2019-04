Was passiert mit Scheidungs-Haustieren?

Von Philipp Tingler (publiziert am Sun, 28 Apr 2019 03:00:27 +0000)

Die Nonkonformität als Leitwert bringt zwar immer wieder neue Ideen hervor, meine Damen und Herren, mathematisch Phasenübergänge genannt. Doch dann synchronisieren sich die Akteure, das Neue wird MOR: middle of the road. Mit anderen Worten: Wir leben in Zeiten, in denen Satire sehr schnell real erscheint. Und umgekehrt. Das können wir unter anderem daran ablesen, dass dieHygieneprobleme von Julian Assange ein grosses Thema im gerade ablaufenden Monat waren. Und sonst? Dies: 1. Phänomen des Monats I: „Digital Squatting“. Bezeichnet die Reservation oder Besetzung von Accountnamen auf Sozialen Medien mit dem einzigen Ziel, die Benutzung dieser Namen für andere unmöglich zu machen bzw. den Namen für Geld anzubieten. Die Verhinderung von Digital Squatting war die offizielle Begründung von Instagram dafür, dem britischen Fahrerlehrer Kevin Keiley seinen Accountnamen „@sussexroyal“ zu entziehen, damit dieser Name zur Verfügung stehe für den neuen Gram-Account von Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex. Deren Konto hatte bereits einen Tag nach der Lancierung über eine Million Followers, ein neuer Rekord für Instagram. 2. Da wir von Herzogschaften reden: Die Tourismusverantwortlichen der Herzogschaft Cornwall haben sich beschwert, dass Cornwall bei den BBC-Wettervorhersagen stets durch den Wettermenschen verdeckt würde. Die BBC zeigt sich entgegenkommend: Künftig soll der Wettermensch noch mehr auf der Seite stehen. 3. Apropos Wetter: Studien haben gezeigt, dass Sturmtiefs mit Frauennamen weniger ernst genommen werden. (Gilt sogar für „Camilla“.) 4. Phänomen des Monats II: „Pet-Nup“. Immer mehr Ehepaare schliessen Vereinbarungen, die regeln, was im Falle einer Trennung mit dem Haustier passiert. Nicht nur die Aufteilung des Sorge- und Besuchsrecht wird hier festgeschrieben, sondern auch Fortpflanzungsregeln und Friseurauswahl. Falls das Haustier Haare hat. 5. Phänomen des Monats III: „Humblebragging“. Bezeichnet eine besondere Form des Aufschneidens, die mit scheinbarer Selbstabwertung und/oder Tugendsignalisierung einhergeht. Beispiel: „Natürlich konnte ich mich bei den glutenfreien Brownies nicht beherrschen, und jetzt habe ich Schokolade um den Mund auf den Pressefotos von der Klimademonstration.“