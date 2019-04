Warum wir kurzsichtig werden

Dossier Gesundheit

Liebe Leserinnen und Leser, am heutigen Ostermontag widmet sich die 12-App ganz Ihrer Gesundheit: von Kopf bis Fuss, von der Migräne bis zur Nagelpflege. Geniessen Sie den Feiertag – und bleiben Sie gesund!

Auf der ganzen Welt nimmt die Kurzsichtigkeit stark zu. Am schlimmsten ist es in Fernost. In China sind inzwischen 90 Prozent aller Teenager und junger Erwachsener davon betroffen, verglichen mit den rund zehn Prozent nach dem Zweiten Weltkrieg ist das eine enorme Steigerung. Nicht viel besser ist die Lage in Taiwan, Hongkong oder Singapur. Aber auch in Europa brauchen immer mehr Kinder eine Brille, um in der Ferne noch etwas zu erkennen.

In den allermeisten Fällen entwickelt sich die Kurzsichtigkeit bis zum 25. Lebensjahr, danach ist das Auge ausgewachsen. Wie viele Menschen in einer Generation darunter leiden, lässt sich deshalb leicht feststellen. In Europa waren nach Angaben des European Eye Epidemiology Consortium im Jahr 2015 fast die Hälfte der 25- bis 29-Jährigen kurzsichtig – dreimal so viele wie in den 1970ern. Wie konnte es so weit kommen?

Schon immer haben die Menschen ihre Umwelt gestaltet. Umgekehrt beeinflusst die Umwelt aber auch den Menschen. Das gilt umso mehr, seitdem immer mehr Leute immer mehr Zeit vor dem Computer verbringen. Wer das verstehen will, muss wissen, wie die Augen funktionieren: Im Grunde ist die Linse im Augapfel nämlich nichts anderes als ein Vermittler zwischen der Innen- und der Aussenwelt. Sie versucht, einfallende Lichtstrahlen so zu brechen, dass sie sich genau auf der Netzhaut kreuzen. Dort sitzen die Sehzellen, die dafür sorgen, dass Menschen scharf sehen können. Der Fachbegriff für den Vorgang lautet Akkomodation. Die Linse passt sich an die Umgebung an: Sie kann sich krümmen oder glätten, um das Licht stärker oder schwächer zu brechen. Je nachdem, ob man in die Ferne oder auf etwas Nahes schaut.

Die meisten Kinder werden allerdings leicht weitsichtig geboren. Das Auge wächst dann so lange, bis auf der Netzhaut ein scharfes Bild liegt. Gerät der Augapfel zu lang, kann das die Linse nicht mehr so leicht ausgleichen. Die Folge ist eine Sehschwäche: Lichtstrahlen kreuzen sich vor der Netzhaut, und der Blick in die Ferne verschwimmt. Forscher sind dabei vor allem auf zwei Dinge gestossen: Erstens spielen Gene bei der Kurzsichtigkeit nur eine untergeordnete Rolle, dafür ist die Umwelt und das Verhalten umso entscheidender. Zweitens entdeckte man einen besonders schädlichen Umwelteinfluss: Bildschirme.