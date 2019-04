«Wann kommt das Grosi zurück vom Himmel?»

Für mich jedenfalls war immer klar, dass meine Eltern alles wissen.

Konkrete Fragen zum Schulstoff, Mathematik und Geometrie, Deutsch und vor allem Französisch. Wie oft bin ich daran verzweifelt, dass mein Vater mir den Dreisatz anders erklärte als meine Lehrerin.

Wieso haben nicht alle Menschen die gleiche Hautfarbe? Wieso gibt es Krieg? Was sind ‘Schamhaare’? Mit dem Alter der Kinder, ändern sich die Fragen. Die Antworten werden komplizierter.

Als Jugendliche*r beginnt man, an den eigenen Eltern und deren Antworten zu zweifeln. Die Allwissenheit wird in Frage gestellt. Eine Zeit lang waren es nicht mehr die Eltern, bei denen ich nach Antworten suchte. Es waren die Freunde, die älteren Geschwister, das ‘Bravo’.

Doch wie so viele andere, kam ich nach der Teeniezeit mit Fragen an den Ort, an dem ich immer Antworten bekommen hatte, zurück. Wie muss ich die Steuererklärung richtig ausfüllen? Was heisst ‘Franchise’? Muss ich die Rechnung des Deutschen Anwaltsbüros wirklich bezahlen? Ich wollte dieses Abo doch gar nicht!

An dieser Situation änderte sich auch nichts, als ich mit meiner Tochter schwanger war. Alles kam so plötzlich, ungeplant und unerwartet. Alles war neu. Das einzige, was ich mit Sicherheit wusste, war, dass ich mit meinen Fragen weiterhin zu meiner Familie kann. Dass sie mir jederzeit helfen würden. Es ist dieses Urvertrauen, für das ich meinen Eltern und meiner ganzen Familie zutiefst dankbar bin.

Wie kann ich weiterhin arbeiten? Wie habt ihr das alles geschafft mit vier Kindern? Mache ich alles richtig?

Erst als meine Mutter viel zu früh starb und eine tiefe Wunde in all unsere Herzen riss, da hatte mein Vater keine Antworten mehr – und ich keine Fragen.

Damals war es meine Tochter, die fragte. Wieso werfen alle eine Rose in das Grab? Warum kommt Grosi nicht einfach zurück vom Himmel? Wann kann ich wieder mit ihr spielen?

So schmerzhaft es sein kann die Fragen der Kinder zu beantworten. So kompliziert sie sein mögen, so unangenehm und teilweise unbequem. So sehr wünsche ich mir, dass meine Kinder jetzt und auch in Zukunft mit all ihren Fragen zu uns kommen. Sie sollen wissen, dass wir jederzeit für sie da sind und versuchen werden, Antworten zu finden.

Florina Steiger

