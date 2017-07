Über den Röstigraben ins Grüne

Simon Schranz lädt gleich zu einem Glas Weisswein ein. «Hier schenkt man zu jeder Tageszeit einen Apéro ein», sagt er lächelnd. Und ergänzt vielsagend: «Das ist anders als bei uns.»

Bei uns – rasch wird klar, dass Simon Schranz damit nicht das Dorf meint, in dem er seit bald zehn Jahren lebt. 2008 ist der heute 44-Jährige gemeinsam mit seiner Frau nach Praz gezogen. Dort, idyllisch zwischen Murtensee und Mont Vully gelegen, haben die beiden ein Haus gekauft, das ihnen und den zwei Kindern im Alter von 5 und 8 Jahren mittlerweile zur neuen Heimat geworden ist. Trotzdem fällt Simon Schranz regelmässig in seine Vergangenheit zurück, die bis zu seinem Wegzug in den Freiburger Seebezirk vom Leben in der Stadt Bern geprägt war: «Ein Berner», sagt er, «bleibt im Herzen immer Berner.»

Auf der Vorbeifahrt

Das Verhältnis zu Praz sieht er damit nicht getrübt, im Gegenteil. Immerhin ist er ja nicht der – finanziellen – Not gehorchend weg ins Freiburgische gezogen. Genau das passiert aber immer wieder, nicht gerade zur Freude der Planer und Politiker im Raum Bern: Als diese vor vier Jahren im Rahmen der Kampagne «Boden gut machen» dazu aufriefen, die Bautätigkeit in Stadtnähe anzukurbeln, hatten sie just auch die Abwanderung in den Nachbarkanton vor Augen. Dieser locke mit seinen grossen und günstigen Baulandreserven vermehrt Städter ins Grüne. Bern verliere damit nicht nur Steuern, sondern habe gleichzeitig auch mit wachsenden Pendlerströmen zu kämpfen (siehe Kasten).

Bei Simon Schranz und seiner Frau war es anders. «Wir haben uns in die Region verliebt», gibt er kurz und knapp zu Protokoll und erzählt von den Schwiegereltern, die es bereits früher ins Land der drei Seen gezogen hatte. Sie liessen sich in Estavayer nieder, und wenn er dann mit seiner Frau zu ihnen auf Besuch fuhr, ging die Reise meist durchs Vully-Gebiet. «Drei Jahre lang haben wir hier nach einem Haus gesucht», blickt er zurück. Und nochmals: «Was gibt es Schöneres, als auf der einen Seite zum See und auf der anderen zum Weinberg blicken zu können?»

Entsprechend locker bleibt er bei der nächsten Frage. Ob es ihm denn gar keine Mühe macht, statt mit einer Berner nun mit Freiburger Nummer am Auto unterwegs sein zu müssen? «Wieso auch, in diesem Bereich bin ich völlig schmerzfrei.»

Am Jahrgängertreffen

Zum Stolperstein bei dieser Züglete über den Röstigraben hätte, wenn schon, die andere Sprache werden können. Simon Schranz gesteht offen ein, dass «ich nicht so gut in Französisch bin». Doch die Bedenken waren rasch ver­flogen. «Wir sind hier sehr herzlich aufgenommen worden», blickt er zurück. Beispielhaft dafür steht das Jahrgängertreffen: Auch er, der Neue, wurde ganz zu dieser geselligen Runde der Gleichaltrigen im Dorf einge­laden, obwohl ihn mit den Einheimischen ja keine gemeinsame Vergangenheit in Schulen und Vereinen verband. Inzwischen ist er einer der Ihren: «Letztes Jahr habe ich den Anlass organisiert.»

Viele Kontakte ergaben sich automatisch über die Kinder, die beide in Praz zur Welt gekommen sind. Seine Frau sitzt im Vorstand des Trägervereins für die Kinderspielgruppe, er selber engagiert sich im sogenannten Pédibus, begleitet regelmässig eine Gruppe Kinder zu Fuss auf dem Weg zur Schule. Apropos Schule: Für die Kinder – er redet mit ihnen Berndeutsch, seine mehrsprachig aufgewachsene Frau Englisch – stellt der Unterricht in Französisch kein Problem dar. «Sie lernen sehr schnell», stellt er fest, und: Nach etwa drei Jahren hätten sie die neue Sprache derart intus, dass sie auch miteinander Französisch sprächen.

Ähnliches beobachtet Simon Schranz unter den Neuzuzügern. «Aus Respekt gegenüber den Einheimischen» unterhalte man sich auch unter Deutschsprachigen auf Französisch. Er selber rede die Sprache mittlerweile leidlich, verrät er – und mit einem weiteren Blick auf das Dorf: Nein, von Germanisierungsängsten, wie sie früher im Freiburgischen links und rechts der Sprachgrenze zu Reibereien geführt hätten, spüre er in Praz rein gar nichts. Natürlich halte die Gemeinde eisern an der französischen Amtssprache fest, so, wie es das Territorialitätsprinzip im Kanton vorsehe. «Aber das ist auch in Ordnung so.»

In die Region zögen übrigens auch Französischsprachige: «Das Vully-Gebiet ist bei den Kaderleuten aus der Luxusindustrie im Neuenburger Jura ebenfalls sehr beliebt.»

Die Berner Alpen vor Augen

Die Brücken nach Bern hat Simon Schranz bei alledem nicht ab­gebrochen. Das hat allein schon damit zu tun, dass er, der ausgebildete Jurist und Handelslehrer, nach wie vor Tag für Tag in die Stadt zur Arbeit pendelt. Doch auch in der Freizeit ist ihm die alte Heimat nicht fern. «Wenn ich im See schwimme, habe ich stets die Berner Alpen vor Augen.» Als Berner sei man sich dieses tollen Panoramas gar nicht bewusst: «Wer von der Stadt zum Vully fährt, blickt in die entgegengesetzte Richtung.» (Berner Zeitung)