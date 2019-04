Am Freitagabend haben sich in Bern mehrere Dutzend Menschen versammelt, um des bei den Attentaten auf Sri Lanka getöteten Ehepaars aus Bern zu gedenken. Die Eheleute hatten in einem Berner Quartier einen Kiosk geführt. Der Anlass fand im Haus der Religionen statt. Die Trauergäste gehörten unterschiedlichen Religionen an und Vertreter unterschiedlicher Religionen ergriffen das Wort.