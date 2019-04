So illustrieren Künstler die brennende Kathedrale

Meterhoch schlugen die Flammen am Montagabend aus dem Kirchturm von Notre-Dame de Paris, der Rauch war weithin sichtbar. Viele Menschen stehen unter Schock – und verkünden ihre Trauer auch in den sozialen Medien. Neben Tausenden Fotos, die sich derzeit auf Instagram und Twitter verbreiten, sind auch zahlreiche Illustrationen und Karikaturen (siehe Bildstrecke oben) zu finden. Viele verarbeiten so ihre Gefühle zu dem Unglück.