Rom hat kapituliert

Die Piazza Vittorio, wie die Römer sie nennen, ist ein Augiasstall. Knapp 40'000 Quadratmeter, in der Mitte ein kleiner Park mit den Resten eines antiken Aquädukts, einigen esoterischen Figuren aus dem Barock, einem dauertrockenen Brunnen mit Delfinen und Tintenfischen, den alle nur fritto misto nennen. Dazu kränkelnde Palmen, zwei altmodische Kinderkarussells, und fertig ist das römische Sammelsurium, überzogen mit Staub, Blättern vom vorvorletzten Herbst, leeren Bierflaschen und achtlos weggeworfenem Verpackungsmüll. Auf dem Spielplatz ist kein Kind, dafür sitzen oder liegen neun Erwachsene auf den Bänken. Es riecht streng nach Mann oder Hund.

«Ein Römer ist derart deprimiert von dem Chaos, in dem er lebt, dass er den traurigen Zustand seiner Stadt gar nicht mehr bemerkt.»Massimiliano Tonelli, Blogger

Im Park der Piazza Vittorio wird gespielt und geschlafen, gedealt und getrunken, es wird auch getanzt, manchmal sogar Walzer, von rosa gekleideten, chinesischen Frauengruppen, und mehr oder weniger verstohlen gepinkelt. Ich kann das alles aus dem Wohnzimmerfenster sehen, weil ich seit vielen Jahren mit meiner Familie in einem der grossen Gründerzeithäuser wohne, die den Platz säumen, vierter Stock, hohe Decken. An klaren Tagen reicht der Blick bis in die Sabiner Berge, und die Piazza Vittorio sieht von hier oben aus wie eine kunstvoll kombinierte Bühnenlandschaft. Nicht ganz geräuschlos, weil der brüllende Verkehrslärm auch durch die geschlossenen Fenster dringt. Aber wenigstens ohne Gestank.

Die «New York Times» hat kürzlich ausführlich darüber geschrieben, dass Rom nicht gut riecht. Die Stadt sei total heruntergekommen, wie eine riesige Mülldeponie. Der Autor des Artikels liess sich auf seinen Streifzügen von Massimiliano Tonelli begleiten, Roms derzeit bekanntestem Blogger. Tonellis Blog heisst «Roma fa schifo», Rom ist widerlich. Er fragt den amerikanischen Journalisten, was er gerade sehe. «Graffitis und Abfall», antwortet der. Und Tonelli: «Genau. Ein Römer würde das gar nicht mehr sehen. Ein Römer ist derart deprimiert von dem Chaos, in dem er lebt, dass er den traurigen Zustand seiner Stadt gar nicht mehr bemerkt.»

Zerfallende Häuser, verschmutzte Wände: Ein Mann spaziert durch Rom. Foto: Getty Images

Jetzt wollen wir die Kirche doch mal im Dorf lassen. Seit fast dreissig Jahren lebe ich hier, mein Mann schon länger, er ist hier geboren, wie auch unsere inzwischen erwachsenen Kinder. Wir sind Römer. Wir kennen die Restaurants und die Museen, die Polizeistationen und Ämter, die Schulen, die Krankenhäuser, die Friedhöfe sowie natürlich das Fussballstadion. Wir haben die Bekanntschaft von Einbrechern, Fahrraddieben und Autodieben gemacht – allerdings nicht namentlich –, vergessen wie alle anderen manchmal, beim Abbiegen zu blinken, und warten ungern zu lang an der Ampel. Wir sind Römer, verdammt, und wir möchten durchaus nicht im Dreck versinken. Allerdings können wir uns auch nicht daran erinnern, dass man hier mal die Suppe direkt vom Asphalt hätte löffeln können, wie James Joyce von der Zürcher Bahnhofstrasse fantasierte. Rom ist nicht Zürich und wird auch niemals so werden, hoffentlich. Es ist nur so, dass wir wegen ganz anderer Sachen Zustände kriegen als wegen ein paar Flaschenhälsen im Rinnstein und Mülltüten vor der Haustür. Das ist nicht schön. Aber nur ein Problem von vielen.

Der Müll ist nicht lebensgefährlich, die Schlaglöcher können es sein. An manchen Stellen klaffen sie kratertief im Asphalt, etwa in der Via Cernaia, am Hintereingang des italienischen Finanzministeriums. Seit Monaten umkurven wir sie im Slalom, wie alle anderen Autofahrer auch. Die Stadt Rom hat in den ersten sechs Wochen dieses Jahres mehr als 700 Schadensanzeigen erhalten – von Auto-und Zweiradfahrern, die wegen der Schlaglöcher Sachschäden oder gar Verletzungen hinnehmen mussten. Im Vorjahr hat die Versicherung der Stadt 13 Millionen Euro Schadensersatz infolge der defekten Strassen zahlen müssen, für insgesamt 4500 Unfälle. Die alten Römer haben einst halb Europa mit perfekten Strassen überzogen, im modernen Rom ist der Verkehr schon lange ein sozialdarwinistischer Überlebenskampf, bei dem bis dato das Recht des Stärkeren galt. Heute aber kommt keiner mehr voran. Vor den Schlaglöchern sind alle gleich.

Im Moment lässt Rom seine Ratten freundlicherweise an Altersschwäche sterben.

Der öffentliche Nahverkehr ist keine Alternative. Defekte Autobusse – einer brannte im Mai letzten Jahres unweit des Trevibrunnens einfach aus – und Metro-Rolltreppen, die plötzlich ausflippen und damit mal eben eine Station für Monate stilllegen. So geschehen an der Haltestelle «Repubblica», Linie A, eine von zweieinhalb U-Bahn-Linien für knapp drei Millionen Einwohner und 15 Millionen Touristen im Jahr. Seit am 23. November 2018 in dieser Station eine Rolltreppe kollabierte und Dutzende russischer Fussballfans verletzte, die zum Champions-League-Gruppenspiel Roma–ZSKA Moskau angereist waren, hält in «Repubblica» kein Zug mehr.

Mittlerweile sind auch zwei andere Haltestellen im historischen Zentrum einfach geschlossen, wie das Kino «Barberini» am gleichnamigen Platz, ein paar Hundert Meter vom Sitz des Staatspräsidenten entfernt. Im Kinosaal tanzten die Ratten, genau wie in der Metrostation an den Vatikanischen Museen, am Kolosseum und – im Rathaus. Seit zweieinhalb Jahren ist in Rom die derattizzazione blockiert, kein Geld, kein Personal. Wenn man endlich jemanden damit beauftragt, uns von der Rattenplage zu befreien, solle das bitte schön «cruelty free» geschehen, liess die Stadtverwaltung kürzlich wissen. Im Moment lässt Rom seine Ratten freundlicherweise an Altersschwäche sterben. Oder an Fettsucht. Siehe Müll.

Auch die Regierung: nur Müll

Auf der Piazza Vittorio türmen sich die Abfallsäcke neben altersschwachen Containern, von denen sich manche kaum öffnen lassen. Plastik und Metall, Restmüll, Biomüll, Papier, eigentlich ist Trennung vorgesehen. Aber wenn sie niemand abholt, liegen die Säcke wild durcheinander. Eigentlich sollte die Müllabfuhr an den Haustüren klingeln. Hat nicht geklappt. Manchmal klappt noch nicht einmal die ganz normale Entsorgung. Weil Streik ist oder weil die Stadtverwaltung nicht weiss, wohin mit dem Abfall. Die Deponien laufen über, neulich hat eine an der Via Salaria gebrannt, tagelang. Von der Bürgermeisterin kam der Hinweis: Fenster schliessen.

Seit drei Jahren regieren im Rathaus auf dem Kapitol die Fünf Sterne. Aus Prinzip sind sie gegen Müllverbrennungsanlagen, wie überhaupt so ziemlich gegen alles. Die Fünf Sterne sind ursprünglich eine Bewegung von Wutbürgern, initiiert von einem Mailänder Internetunternehmer und dem Entertainer Beppe Grillo aus Genua. Zunächst veranstaltete Grillo über seinen Blog Protesthappenings unter dem Motto «Leckt uns am Arsch». Dann zog er in den Wahlkampf, mit der Ansage, seine Fünf Sterne seien die erste wirklich demokratische Partei Italiens. Alle anderen, von den Linksdemokraten bis zum Medienzar Silvio Berlusconi, sind in ihren Augen gleich korrupte Säulen eines «Regimes», das nur vorgab, im Interesse der Bürger zu agieren, in Wirklichkeit aber das Land ausbeutete.

Ein Problem, mit dem Rom seit Jahren kämpft: Mädchen laufen an stinkenden Abfallbergen vorbei. Foto: Keystone

Inzwischen ist Grillo nicht mehr Anführer, nur noch Markeninhaber der Cinque Stelle. Seine Partei ist urbi et orbi an der Macht, als stärkste Regierungspartei Italiens und als Alleinherrscher in Rom. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Italien ist in die Rezession gerutscht und seine Hauptstadt in die Depression. Eine bleierne Müdigkeit überzieht die prächtigste Stadtlandschaft der Welt wie ein Grauschleier.

Rom weiss gerade nicht, wie es weitergehen soll. Eine ganze Stadt scheint den Kompass für die Zukunft verloren zu haben, weil sie schon mit der Gegenwart hoffnungslos überfordert ist, mit den banalsten Dingen des Alltags. Nichts funktioniert, nichts geht vorwärts. Es ist ein Abenteuer geworden, mit der Metro zu fahren oder mit dem Auto, vom Fahrrad ganz zu schweigen. Der einzige Fahrradweg der Innenstadt am Tiberufer ist in den Wintermonaten mit Schlamm überzogen und im Sommer mit Fressbuden für die Touristen zugestellt. Wer als Innenstädter einen Personalausweis beantragen will, muss ein Jahr warten, wer im Juli die Matura macht, bekommt das Zeugnis mit viel Glück zu Weihnachten. Die Römer sind mit ihrem Alltag allein gelassen und dauerüberfordert. Wenn Rom eine Firma wäre oder auch nur eine Fussballmannschaft, wäre das Management schon längst entlassen.

Durch eine Notverordnung der Regierung liess sich wenigstens die Fassade aufrechterhalten.

Nicht dass die Vorgänger fabelhaft gearbeitet hätten. In meiner römischen Zeit habe ich fünf Bürgermeister erlebt, einen Sozialisten, einen Grünen, zwei Linksdemokraten und einen Ex-Faschisten. Aber auch ebenso viele Regierungskommissare, parteilose Bürokraten oder Polizeipräfekten, die die Hauptstadt führen mussten, weil die Politik wieder mal versagt hatte. Die Kommissare wurden eingesetzt, wenn der Stadtrat sich nach Korruptionsskandalen auflöste oder es sonst einen politischen «Engpass» gab. Über Jahrzehnte wurschtelte sich Rom mehr schlecht als recht voran, mästete eine irre Bürokratie und strich regelmässig durch eine Notverordnung der italienischen Regierung genügend Geld ein, um wenigstens die Fassade aufrechtzuerhalten. Dazu gab es ab und zu neue Museen von internationalen Stararchitekten und ein Kinofestival.

In den letzten Jahren labte sich ein korruptes Kartell aus rechtsextremen Kriminellen und Politikern an den Aufträgen vom Kapitol. Die Ermittler nannten das «Mafia Capitale». Ex-Bürgermeister Gianni Alemanno, in seiner Jugend ein neofaschistischer Schläger, wurde wegen einer tragenden Rolle in der Hauptstadtmafia soeben zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Linksdemokrat Ignazio Marino hingegen musste 2015 vorzeitig gehen, weil er über ein paar zu Unrecht eingereichte Restaurantrechnungen gestolpert war. Die Kellner hatten den Bürgermeister angezeigt, vermutlich weil der schlicht zu wenig Trinkgeld gegeben hatte. Ein kapitaler Fehler.