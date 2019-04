Oster-Tischlein deck dich

Legen Sie auf jedes Schnitzel eine Tranche Rohschinken. Befestigen Sie mit einem Zahnstocher ein Salbeiblatt darauf. Wenden Sie die untere Seite des Fleisches in ein wenig Mehl. Geben Sie das Olivenöl und dann die Butter in die heisse Pfanne und erhitzen beides. Geben Sie Schnitzel in die Pfanne – je nach Grösse in mehreren Portionen – anbraten. Etwas Wein dazugiessen und etwas einköcheln lassen. Zudecken und nochmals eine Minute kochen. Die Fleischstücke rausnehmen und Butter in die Sauce geben, die gehackte Petersilie beigeben, mit Salz und Pfeffer würzen, etwas einköcheln lassen und dann die Saltimbocca zurückgeben, erwärmen und servieren.