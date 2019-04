Neuer ABB-Chef: Ölmanager mit Krisenerfahrung

Spiesshofer ist abgesetzt, Verwaltungsratspräsident Voser übernimmt seinen Post beim Technologiekonzern. Zumindest interimistisch und zusätzlich zu seinem Mandat als Verwaltungsratspräsident.

Karriere bei Shell

Voser wurde 1958 im Aargau geboren, machte das KV, absolvierte die Fachhochschule für Wirtschaft in Zürich. 1982 ging er dann zu Shell. Beim Erdölkonzern stieg er nach Stationen in der Schweiz, London, Argentinien und Chile nach und nach auf. 1999 übernahm er als Finanzchef der europäischen Gesellschaften einer Shell-Geschäftssparte.

Im Jahr 2002 holte ihn die ABB in die Schweiz zurück. Er kam zu einem maroden Konzern. Als Finanzchef überzeugte er Banken, Milliardendarlehen zu sprechen. Nach zwei Jahren schien die logische Konsequenz, dass er den Chefposten übernimmt. Doch er wollte nicht, wie die «NZZ am Sonntag» später schrieb. Voser selbst sagte dazu: «Krisenmanager sind nicht die richtigen, um ein Unternehmen in die nächste Phase zu führen.»

Voser ging 2004 zurück zu Shell und wurde CFO des ganzen Konzerns. Er kam zu einer turbulenten Zeit für Shell: Das Unternehmen musste zugeben, dass es weniger Öl in Reserve hat als angegeben. Doch Voser schaffte zusammen mit dem damaligen CEO den Turnaround. 2009 wurde er selbst Chef des damals drittgrössten Konzerns der Welt. Voser war oben angekommen. Als CEO führte er das Unternehmen bis Anfang 2014. Voser trat zurück und kam in die Schweiz, im April 2015 folgte dann der Wiedereinstieg bei ABB.

Bei ABB im Hintergrund

Vosers Karriere klingt wie aus dem Bilderbuch, als Krisenmanager war er erfolgreich tätig. Doch er sass auch im Verwaltungsrat der UBS, als der Staat die Bank retten musste. Und ihm wurde ein Prestige-Amt verwehrt, das seine Karriere gekrönt hätte. Das Verwaltungsratspräsidium beim Pharmakonzern Roche. Die Familie hinter Roche war nicht einverstanden damit, dass ein Ölmanager gewählt wird. Voser landete 2015 bei ABB.