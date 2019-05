Kühles Denken statt hitziger Emotionen

«Was früher fast nicht möglich war, wird seit 20 Jahren ­immer selbstverständlicher: Lizentiats- und Doktorarbeiten oder Nationalfonds-Studien zu queeren, nicht heteronormativen Themen.» Das sagt Jurist Jürg Koller, Mitgründer und Projektleiter der wissenschaftlichen Plattform, die einem eher akademischen Publikum Studien vorstellt, die sonst in der Schublade zu verschwinden drohen.

Als eine Art Volkshochschule organisiert das Institut jährlich sechs bis sieben Veranstaltungen an der Universität Zürich – zu Themen von LGBTI im Alter über das schwedische Schulsystem, von dem das unsrige in Sachen LGBTI einiges lernen könnte, bis hin zur «Trans*Swiss»-Studie über das Befinden von Personen in der Schweiz, die sich einer Geschlechtsanpassung unterzogen haben.

Prominent besetzter Beirat

Mit 200 Hörern brach die letzte Veranstaltung im März den Besucherrekord. Der französische Autor und Soziologe Frédéric Martel präsentierte die These seines Bestsellers «Sodoma», wonach der Antagonismus von Homophilie und Homophobie für Klerus und Vatikan systembildend ist. Stark beachtet war auch das Referat zur «Sexualität in islamischen Diskursen». Wegen der persönlichen Betroffenheit holten Themen zu Religion und Erziehung besonders viele Leute ab, erklärt Koller.

Jürg Koller, Rechtsanwalt in Zug, hat das Institut 2014 zusammen mit dem verstorbenen Molekularbiologen Fabian Heinz Jenny ins Leben gerufen. Er steht dem fünfköpfigen Projektteam vor. Unterstützt wird es von einem wissenschaftlichen Beirat, in dem renommierte Professoren wie Rechtswissenschaftler Thomas Geiser und Andreas Ziegler, Medienwissenschaftler Martin Zimper oder die Psychologin Nathalie Meuwly sitzen. Sie fungieren auch als Türöffner für das Institut, das weder Verein noch Thinktank, sondern eben eine Plattform ist. IQS steht unter dem Patronat der Vereine «Z&H – Gay Students Zürich» und «Network – Gay Leadership», ist aber von beiden unabhängig. Letz­terer übernimmt die Defizitgarantie und sponsert einen Forschungspreis. Sonst finanziert sich das auf Ehrenamtlichkeit basierende IQS durch Kollekten und Spenden.

In Amerika kennt man Queer­studies schon länger, meist als Unterabteilung der Genderstudies, der Geschlechterforschung. Beim IQS gibt es laut Koller wohl eine Schnittmenge mit Genderstudies, es versteht sich aber disziplinenübergreifend. «Uns geht es nicht einfach um das soziale Geschlecht; wir sind auch an psychologischen, juristischen, naturwissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Themen interessiert.» Im Oktober greift das IQS etwa die Frage auf, ob Firmen, die Diversity in ihrem Leitbild verankert haben, Schwule und Lesben wirklich fördern und in Kaderstellen aufsteigen lassen.