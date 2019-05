Im Schatten des Mondes

3 Der Mond sieht weiss aus, aber welche Farbe hat er wirklich?

Das Weiss ist eine komplexe optische Täuschung, tatsächlich ist der Mond schmutzig grau, wie der Asphalt einer Strasse.

4 Und welche Farbe hat das Universum?

Es ist mehrheitlich schwarz, aber könnte man das Licht aller Sterne mischen und den Durchschnitt ermitteln, erhielte man etwa die Farbe eines Latte macchiato.

5 Wonach riecht es auf dem Mond?

Astronauten berichten, dass es nach Schwarzpulver riecht. Der hochgiftige Mondstaub klebte an den Raumanzügen der Astronauten und gelangte so an Bord des Landemoduls. Fast alle Astronauten klagten über tränende Augen, Halsschmerzen und Niesen. Harrison Schmitt, der Apollo-17-Astronaut, nannte das «Mondheuschnupfen».

Astrophysiker und Autor

Ben Moore, 1966 in Grossbritannien geboren, ist seit 2002 Professor für Astrophysik an der Universität Zürich. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entstehung von Planeten und ihren Monden. Zudem beschäftigt er sich mit der möglichen Entstehung und Existenz von ausserirdischem Leben beschäftigt. Moore ist «Magazin»-Kolumnist und veröffentlichte erzählende Sachbücher («Elefanten im All – Unser Platz im Universum» und «Da draussen – Leben auf unserem Planeten und anderswo»). Am 13. Mai erscheint Moores neues Buch «Mond – Eine Biografie» im Kein & Aber Verlag.

6 Warum sieht der Vollmond am Horizont grösser aus als am Himmel über uns?

Das ist ein kompliziertes, bis heute nicht ganz geklärtes Paradoxon: Unser Gehirn arbeitet mit Erfahrung, und die sagt uns, dass Dinge, die am Horizont sichtbar sind, weiter weg sind. Wenn der Mond nun am Horizont zu sehen ist, ist er natürlich gleich gross, wie wenn er über uns am Himmel steht, aber unser Gehirn sagt uns, dass er am Horizont weit weg ist, also lässt es uns ihn grösser sehen.

7 Wie gelingt mir mit dem Smartphone ein tolles Foto vom Mond?

Am besten halten Sie Ihr Smartphone an den Sucher eines Teleskops. Kein Teleskop zur Hand? Schalten Sie Ihre Kamera auf manuell, und wählen Sie eine kurze Belichtungszeit. Es wird allerdings nie so aussehen wie mit blossem Auge, weil das menschliche Auge eine bessere räumliche Auflösung hat als eine Handykamera.