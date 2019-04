Highlights der Mailänder Möbelmesse

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 28 Apr 2019 03:00:33 +0000)

Neue Trends sind meistens Interpretationen von alten. Und diese waren wiederum Interpretationen von noch älteren. So werden Trends menschlich und natürlich. Sie sind nämlich immer ein Spiegel der Zeit und eine ganz selbstverständliche Entwicklung. Momentan, also im Frühling 2019, sind wir gerade in den Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts angelangt und in der Zeit davor. Elemente vom Jugendstil und Art Déco waren in Mailand an sehr vielen Orten zu entdecken. Natürlich nicht das erste Mal. Bereits in den 80er Jahren, war das so. Damals entstand mit der grossen Memphis-Bewegung eine Art neuer Art Déco. Heute ist beides wieder aktuell und Inspiration für brandneues Design. Der bedeutendste Aspekt aber ist, dass Design immer stärker Kunst wird und, dass das Kunsthandwerk dabei die Hauptrolle spielt. Vieles, das herausgestochen ist an der Messe, wurde denn auch in Galerien und Museen ausgestellt und bleibt für die meisten unerreichbar. Aber auch in den Messehallen der eigentlichen Möbelmesse, in der Rho Fiera, war das Niveau sehr hoch. Doch die Designstücke der bekannten und renommierten italienischen Möbelfirmen kann man sich leisten, wenn man unbedingt möchte. Sie bestechen mit Eleganz welche Zeitlosigkeit mit Moderne vermischt und sie sind immer eine gute Entscheidung. Zu