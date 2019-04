Gewinnen Sie eine geführte Bergbesteigung

Über Bächli Bergsport

Bächli Bergsport ist das führende Schweizer Fachgeschäft für Bergsteigen, Klettern, Expeditionen, Wandern, Skitouren und Schneeschuhlaufen. In zehn Verkaufsfilialen in der Deutschschweiz sowie zwei Verkaufsfilialen in der Westschweiz bieten wir unserer anspruchsvollen Kundschaft die besten Produkte und Marken, fachkundige Beratung und hochstehenden Service.