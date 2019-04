«Game of Thrones» muss weitergehen

Auch in Island, Marokko und Dubrovnik an der kroatischen Küste floriert der Fremdenverkehr dank der Drehorte. In Dubrovnik musste der Bürgermeister letztes Jahr gar die Touristenzahl limitieren, nachdem sich Bürger über den Rummel der «Set-Jetters» beklagt und die Unesco vor der Zerstörung des kulturellen Erbes der Stadt gewarnt hatten.

«Herr der Ringe» und «Star Wars» wiederbelebt

Mit den Nachfolgeserien hofft HBO, auch die Lizenzeinnahmen absichern zu können. Der Marktwert von «Game of Thrones» ist unter anderem deswegen so hoch, weil immer mehr luxuriöse Ware vermarktet wird. Zu haben sind unter anderem eine schwarz-rote Uhr des Schweizer Herstellers Ulysse Nardin für 10’500 Dollar, eine Kunststoff-Replika des eisernen Throns für 30’000 Dollar und eine handbemalte Lederjacke des Modeschöpfers John Varvatos für 2698 Dollar. Adidas warf eine Kollektion von sechs Ultraboot-Schuhen auf den Markt, und der Kosmetikhersteller Urban Decay offeriert 20 Augenschattierungen , inspiriert von den «starken Frauen der sieben Königreiche».

Getrieben wird die Vermarktungswelle durch die Furcht, in der Flut neuer Fernsehserien unterzugehen. Mittlerweile können Zuschauer in den USA aus mehr als 500 Serien auswählen, und ein Ende ist nicht abzusehen. So plant Amazon für eine Milliarde Dollar eine «Lord of the Rings»-Serie, und Disney investiert ebenfalls eine Milliarde in eine zehnteilige Neuauflage der «Star Wars»-Filme. Beide Produktionen waren bereits im Kino grosse Erfolge und werden nun aus kommerziellen Gründen wiederbelebt.