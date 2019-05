Fünf Jahre Altersabstand? Kein Problem!

Vorgestern wurde der Brecht fünf Jahre alt und nun raten sie mal: Richtig, der Zeitpunkt für ein zweites Kind ist nicht ideal. Äusserst ungünstig sogar – aus beruflichen Gründen, die hier einen eigenen Blogbeitrag füllen würden.

Augen zu und zeugen

Doch wir bleiben unserer Planung treu. «Idealer Zeitpunkt my ass» oder «fuck the Beruf», wie der Angelsachse sagt. Ich darf froh verkünden, dass Ihr Papablogger trächtig… also dass wir Nachwuchs ausbrüten. Nicht zuletzt auch zu Recherchezwecken. Mit einem einzigen Brecht gehen mir hier langsam die Themen aus.

Ausserdem nehmen Sie mich zurecht nicht immer ganz ernst, liebe Leserinnen und Leser. Eh ja, es gibt sie halt, die ungeschriebene Elternhierarchie. Je mehr Kinder, desto erhabener steht man im Gespräch über Kinderthemen da. Man erkennt das leicht am herablassenden Augenrollen von Fünffachmutti Tanja Hösli, wenn ihr Silvia Stückelberger Erziehungtipps geben will. «Ausgerechnet d Sile, die ja nur einen Maximilian-Jason hat. Was denkt die eigentlich, wen sie vor sich hat?»

Ok Google, was ist ein Baby?

Jetzt werde ich also auch ein «zweifacher Vater». Lustiger Begriff. Fast wie «Teilzeitmutter» oder «Familienvater». Familienvater ist man ja nur, wenn man stirbt oder fremdgeht – so für die zusätzliche Dramatik. «Er ist nicht einfach eine Leiche / ein ehrenloser Lump. Nein, ein FAMILIENVATER!» Da schwingt immer auch etwas griechische Tragödie mit. Aber ich schweife ab.

Es fühlt sich seltsam an, nach fünf Jahren nochmal ein Kind zu erwarten. Ich freue mich sehr, weiss aber nicht worauf. Wirklich. Keine Ahnung mehr, wie so ein Baby aussieht. In fünf Jahren vergisst man alles: Ob Schwangere den Pilzmantel vom Weichkäse abkratzen müssen, wie man presst und atmet, pflegt und füttert. «War da nicht was mit dem Bauchnabel?» – «Stimmt, irgendwann fällt die Nabelschnur ab. Wie ein Stück Bündnerfleisch.» Das sind so Gespräche, die wir momentan führen.