Einsames Ende

Es könne sein, dass 20 Leute kommen, hatte er vorher gesagt. Es könne aber auch sein, dass niemand kommt. Diesmal ist niemand gekommen. Niemand sitzt auf einem der achtzig Stühle, die Reihen sind leer. Kein Mensch, ausser Jürgen Baumann, der Friedhofsmitarbeiter. Kein Kranz, kein Schmuck. Nur eine Urne, die vorne auf einer Stele steht, flankiert von Lorbeerbäumchen: Sebastian A., geboren am 22. Januar 1950 in einem kleinen Ort in Südtirol, gestorben in München. Wann, das weiss niemand ganz genau. Am 5. Februar ist A. tot in seiner Wohnung gefunden worden.

Immer wieder liest man das in der Zeitung. Nach zwei Monaten in der Wohnung tot aufgefunden.

Die Polizei fand später heraus, dass er am 19. September zum letzten Mal gesehen worden war. A. wurde 69 Jahre alt. Baumann schüttelt den Kopf. «Das ist doch eigentlich kein Alter, da sollte es doch noch Leute geben, die man kennt.» Tatsächlich haben sie einen Bekannten von A. ausfindig gemacht und eingeladen; er ist aber nicht gekommen. Weil sie ausserdem bislang noch keine Angehörigen gefunden haben, ein Mensch nach seinem Tod aber nun einmal bestattet werden muss, hat die Stadt München sich um die Trauerfeier gekümmert. Bestattung von Amts wegen, so nennt sich das, auch in der Schweiz.

Dabei wird von allem die schlichteste Variante gewählt: einfachster Sarg, keine Sterbebilder, keine Todesanzeige – und ein Grabplatz für zehn Jahre. «Einfach, kostengünstig, würdevoll und ortsüblich» soll es sein, erklärt Sigrid Diether den Vorgang in München. In der Schweiz sind die genauen Regelungen von Kanton zu Kanton unterschiedlich.

In Zahlen

32 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich einsam (BFS/2012).



40 Prozent höher ist das Risiko für einsame Menschen, an Altersdemenz zu erkranken.



Ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer leben allein.

Für Jürgen Baumann und seinen Kollegen auf dem Ostfriedhof sind Amtsbestattungen Routine. Manchmal haben sie sogar mehrere pro Woche. In vielen anderen Städten gibt es jedes halbe Jahr einen Termin für ein Sammelgedenken; in München bekommt jeder dieser Menschen eine eigene Trauerfeier – auch wenn sie nur sieben Minuten dauert. «Es ist schon traurig, dass die Anonymität in der Grossstadt so hoch ist», sagt Jürgen Baumann.

In der Schweiz finden jedes Jahr Hunderte von Menschen auf ähnliche Weise ihre letzte Ruhe. Je rund 60 waren es in der Stadt Basel und in Bern im vergangenen Jahr. Viele Städte führen keine Statistik. In manchen sind die Zahlen tiefer, weil die Bestattungsämter viel Aufwand betreiben, um Angehörige zu finden, in Zürich und Luzern beispiels­weise. Meldet sich 48 Stunden nach dem Tod einer Person niemand, suchen sie auf eigene Initiative nach Angehörigen, Freunden, Bekannten.

Flankiert von Lorbeerbäumchen steht eine Urne auf der Stele: So sieht es aus, wenn Menschen bestattet werden, die keine Angehörigen haben. Foto: Alessandra Schellnegger

In München sterben ungefähr 1800 Menschen allein. Auf diese Schätzung kommt die christliche Laienbewegung Sant'Egidio, die sich in Schwabing um Bedürftige und Einsame kümmert. Jeden Tag fünf Menschen also, die erst nach Tagen, Wochen oder Monaten entdeckt werden. Immer wieder liest man das in der Zeitung. Nach zwei Monaten in der Wohnung tot aufgefunden. Einsam gestorben. Zuletzt von Nachbarn ein halbes Jahr zuvor gesehen worden. Schaut man sich die Seite mit den Todesanzeigen an, liest man noch etwas anderes. Zweimal pro Woche steht da in einem Kasten: «Die Städtischen Friedhöfe München bitten um telefonische Mitteilung, wenn Sie Angehörige von nachfolgend genannten Verstorbenen kennen.» Denn Angehörige müssen eine Bestattung bezahlen, ob sie wollen oder nicht.

Angehörige sind oft auf der ganzen Welt verteilt

Dass etwas nicht stimmt, merkten die Nachbarn oft erst dann, wenn der Briefkasten überquelle oder es im Haus komisch rieche, sagt Sigrid Diether. Einmal habe eine Coiffeuse die Polizei verständigt, weil ihre Stammkundin sich schon so lange nicht gemeldet hatte. Einmal wunderte sich eine Wirtin, warum der Gast wieder nicht zum sonntäglichen Bratenessen gekommen war. Doch bei Menschen, die keine Routinen haben, fällt es oft niemandem auf, wenn sie nicht mehr da sind.

Vier Leute arbeiten in Sigrid Diethers Team, drei davon sind nur für die «Ermittlungsarbeit» zuständig, die Suche nach Angehörigen. Bald bekommen sie noch einen zusätzlichen Kollegen für diese Detektivaufgaben. Zwar ist die Zahl der Amtsbegräbnisse in München zuletzt sogar ein wenig zurückgegangen, 2018 wurden 1333 angemeldet, im Jahr davor 1407. Über einen längeren Zeitraum hinweg sind die Zahlen jedoch gestiegen. «Und durch die Globalisierung tun wir uns immer schwerer, Angehörige zu finden», sagt Diether. Oft sind sie auf der ganzen Welt verteilt.

Unbefriedigende Situation: Sigrid Diether und ihr Team machen sich auf die Suche nach Angehörigen, tun sich damit aber immer schwerer. Foto: Alessandra Schellnegger

In mehr als der Hälfte der Fälle findet die Stadt schliesslich aber doch noch jemanden, der die Kosten übernimmt. Bei Sebastian A. ist das bislang nicht der Fall gewesen. Die Stadt München hat auf der Suche nach Angehörigen in Südtirol die italienische Botschaft um Hilfe gebeten. Bis es ein Ergebnis gibt, kann gut ein halbes Jahr vergehen. Weil A. keine Wünsche oder Anweisungen für sein Begräbnis festgehalten hatte und um den endgültigen Ort offen zu lassen, haben die städtischen Mitarbeiter sich für eine Feuerbestattung entschieden. Falls sich Familienmitglieder finden und falls sie es dann möchten, können sie die Urne noch nach Südtirol holen.