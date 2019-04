Die vielseitige Regentin, die dem Schicksal trotzte

Nach dem Tod ihrer Mutter übernahm Isabella mit 18 Jahren deren politische Aufgaben. Als Philipp der Gute sich mit der 33-jährigen Isabella vermählte, ehelichte er eine erfahrene Politikerin. Vor der Hochzeit hatte Philipp seinen Hofmaler Jan van Eyck nach Lissabon geschickt, um die Prinzessin porträtieren zu lassen. Ihr Bildnis scheint ihm gefallen zu haben. Doch wählte der Burgunderherzog Isabella vor allem aus politischen Gründen.

Mutter Karls des Kühnen

Neun Monate nach ihrer Ankunft in den burgundischen Niederlanden gebar Isabella im September 1430 ihren ersten Sohn Antoine. Dieser starb nach 16 Monaten. Auch ihr zweiter Sohn Josse verstarb kurz nach seiner Geburt. Wie Isabella mit diesen Schicksalsschlägen umging, wissen wir nicht. Doch wird sie in Quellen als besonders unerschrocken und diszipliniert beschrieben. Als Isabella mit ihrem dritten Sohn schwanger war, unterstützte sie noch Philipp den Guten bei militärischen Operationen auf dem Schlachtfeld.

Schliesslich brachte Isabella am 10. November 1433 ihren Sohn Karl, den späteren Karl den Kühnen, zur Welt. Blickt man auf die Votivtafel, ist zu erkennen, dass die beiden verstorbenen Söhne hinter Isabella mit einem Kreuzzeichen dargestellt sind, während Karl als Thronfolger in vollem Ornat neben Philipp dem Guten kniet. Von Isabella soll Karl der Kühne seinen Arbeitseifer und sein Interesse an Finanzfragen geerbt haben.

Es wird Zeit, dass Museen zeigen, welchen persönlichen Mehrwert sie Besuchern bieten können. Denn die Geschichten hinter Kunstwerken und historischen Objekten bieten spannende Alternativen zu TED-Talks und Karriereratgebern. Das zeigt das Beispiel der Votivtafel der Isabella von Portugal. Ihre Biografie verdeutlicht, wie wichtig eine umfassende Ausbildung, Disziplin, Ehrgeiz und Kreativität sind und wie man aus der Annahme seiner Lebensumstände heraus Grosses bewirken kann.

