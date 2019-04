Die grosse Freiheit

Nur knapp über 100 Meter hoch ist die Erhebung. Die 51-Jährige unterbricht ihren Erzählfluss, bis sie auf dem ehemaligen Müllberg steht und auf das Häusermeer Ostberlins schaut. «Ich bin eigentlich gänzlich unsportlich», sagt sie, «mein Hausarzt sagt immer, ich sollte mindestens fünf Kilo abnehmen. Ausserdem habe ich Plattfüsse und X-Beine.» Aus ihrem Mund klingt das wie Koketterie, schliesslich hat Thürmer 43'000 Kilometer zu Fuss zurückgelegt – mehr als einmal um die Welt. Tatsächlich aber sieht sie nicht aus wie eine Marathonläuferin: 1,84 Meter, muskulöser Körperbau, Schuhgrösse 44. «Als ich anfing zu wandern hatte ich noch Grösse 42.»

Seit mehr als zehn Jahren ist Christine Thürmer unterwegs, wandert von Santiago de Compostela ans Schwarze Meer, von Südspanien bis ans Nordkap, durchquert die USA, Australien, Korea und Japan mit dem Rad, paddelt mit dem Kajak durch Schweden und den Mississippi hinunter. In den USA wurde sie mit dem Triple Crown Award ausgezeichnet – einer Ehrung für Wanderer, die den Pacific Crest Trail (4280 Kilometer), den Appalachian Trail (3500 km) und den Continental Divide Trail (5000 km) geschafft haben.

Etwa neun Monate im Jahr ist sie auf Reisen, den Rest der Zeit in Deutschland, wo sie organisiert, Bücher schreibt, Vorträge hält und ihre Ausrüstung optimiert. Erst seit Kurzem hat sie in Berlin ein kleines Appartement, das sie als Basislager, Reisebüro und Logistikzentrum nutzt. Was treibt sie immer wieder weg? Thürmer bleibt stehen, schaut wild spielenden Hunden hinterher und sagt: «Es ist auf jeden Fall nicht die Suche nach Glück oder nach mir selbst.» Und trotzdem hat sie genau das gefunden: Glück. Beim Weitwandern komme sie in einen Flow, «eine Tätigkeit, die mich weder unter- noch überfordert». Ein Gefühl, das sie aus ihrem früheren Leben nicht kannte.

Nach ihrem Studium hatte sie Karriere als Managerin gemacht und Firmen saniert. Dazu gehörten auch Entlassungen im grossen Stil – bis sie 2004 selbst gefeuert wurde. Thürmer nahm sich eine Auszeit und beschloss, den Pacific Crest Trail zu laufen, einen der längsten und schwierigsten Weitwanderwege der Welt. Es wird geschätzt, dass weniger als ein Drittel der Leute, die an der Grenze von Kalifornien zu Mexiko starten, am Ziel an der Grenze zu Kanada ankommen. Sie schaffte es – und hatte keine Lust mehr auf ein normales Berufsleben. Dann starb auch noch ein enger Freund. Zeit für eine Zäsur. 2007 gab sie ihren Beruf endgültig auf, lagerte ihre Sachen ein und begann, zu wandern.

1000 Euro reichen

Zwei junge Joggerinnen überholen mit lockerem Schritt, Thürmer sagt: «Es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an. Ob man so einen Weitwanderweg schafft, entscheidet sich zu 80 Prozent im Kopf.» Es sei wahrscheinlicher, dass ältere Weitwanderer am Ziel ankommen als junge, ehrgeizige Athleten, die ihre Kräfte falsch einteilten. Thürmer läuft meist langsam, aber sie kommt an. Auf dem Pacific Crest Trail muss man 30 Kilometer durchschnittlich laufen am Tag, sonst ist die Strecke nicht zu schaffen. Die Wandersaison auf der Route dauert nur fünf Monate, im Herbst sind die bis zu 4000 Meter hohen Pässe in der Sierra Nevada schon schneebedeckt.