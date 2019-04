Die ersten fest angestellten Clowns

«Unsere Clowns sind Teil des Behandlungsteams», sagt Projektleiterin Gabi Boegli. Ärzte und Pflegefachleute können Dada und Flippa bei Bedarf aufbieten. Sie begleiten Operationen und stehen bei schmerzhaften Behandlungen im Einsatz – bei Blutentnahmen, Punktionen, Infusionen, Verbandwechseln oder Chemotherapien. «Die Clowns lenken die Kinder von der Behandlung und vom Schmerz ab», sagt Boegli. «Flippa und Dada bringen aber auch Heiterkeit und Lachen in den Spitalalltag.»

Professor Professor Flippa, «die höchste Professorin im Kinderspital», wie sie schmunzelnd sagt, klopft an die Tür von Zimmer 17. Drinnen wird sie sehnsüchtig erwartet. Juliana, 7, sitzt auf dem Bett und strahlt die Besucherin an. Das Mädchen hat eben eine zweite Gehirnoperation hinter sich und war für den Eingriff mit ihren Eltern aus Norddeutschland angereist. «Wegen Flippa freute sich Juliana sogar aufs Spital», sagt Mutter Eva Willecke.

Sie freute sich sogar aufs Spital – wegen Clownin Flippa: Patientin Juliana nach der Operation am Hirn. Foto: Thomas Egli

Die Clownin stellt ihren Koffer aufs Bett und zieht Plüschbär Fredy aus der Tasche. «Schau mal, wie zerzaust seine Haare sind», sagt Flippa. «Wir müssen ihm unbedingt eine neue Frisur verpassen.» Bald sind Clownin und Mädchen ins Spiel vertieft. Und so merkt die Patientin kaum, wie die Pflegefachfrau ihre Arbeit verrichtet. Sie zieht Juliana den Katheter, einen dreissig Zentimeter langen Kunststoffschlauch, aus der Zentralvene am Hals. Ein Wimmern nur, dann ist der Eingriff vorüber. Mutter Eva Willecke sitzt staunend am Rand des Bettes. «Bei früheren Behandlungen hatte Juliana panische Angst und schrie», sagt sie. «Diesmal waren wir alle entspannt – Flippa sei Dank.»

Nur noch schwarz gemalt

Eine Umarmung noch, dann bricht die Clownin auf. In rosarotem Jupe und weisser Bluse eilt sie durch die weitverzweigten Gänge. Bringt Angehörige, Personal und Patienten immer wieder zum Schmunzeln. Sie besucht einen Jungen, dessen Eltern weit weg wohnen und fast keine Zeit für ihn haben, bekämpft Langeweile und Heimweh. Sie steht einer Patientin in der Therapie bei, die sie seit Jahren betreut. Und als sie kurz nach dem Mittag auf den Platz vor dem Haupteingang tritt, wird sie herzlich begrüsst.

«Hallo, Flippa», ruft ein Mädchen, winkt ihr zu. Die Clownin setzt sich mit dem Kind auf eine Bank. Die beiden plaudern, scherzen, lachen. Blasen Seifenblasen in die Luft und versuchen, sie wieder einzufangen. Für einen Moment kann Joy, 6, ihre Krankheit und ihren belastenden Alltag vergessen. «Flippa muntert mich auf. Das mag ich an ihr», sagt sie. «Und sie nimmt mir die Angst vor dem Spital.» Anfang Januar erkrankte das Mädchen an Leukämie. Zahlreiche Untersuchungen, Eingriffe und Therapien folgten. All das setzte Joy schwer zu. Sie fiel psychisch in ein Loch. «Ihre Lieblingsfarbe war plötzlich Schwarz», erinnert sich Mutter Daniela Lutz. «Sie malte Regenbogen ohne Gelb, strich die Farbe der Lebensfreude.»

«Flippa nimmt mir die Angst vor dem Spital»: Krebspatientin Joy. Foto: Thomas Egli

Doch seit Clownin Flippa sie bei Spitalaufenthalten regelmässig besucht und auch bei Chemotherapien betreut, geht es aufwärts. Joy habe im Kinderspital nebst den Eltern eine weitere Bezugsperson, der sie vertrauen könne, sagt die Mutter. «So können auch wir einmal Pause machen und Atem schöpfen.» Für Vater René ist klar, dass der Einsatz der Clownin den Heilungsprozess seiner Tochter positiv beeinflusst. «Es ist rührend, zu sehen, wie Joy wieder lacht, statt in Trauer zu versinken.» Seit kurzer Zeit malt das Mädchen wieder Regenbogen in allen Farben. Das gibt den Eltern Hoffnung. «Joy ist ein starkes Mädchen», sagt ihr Vater. «Sie wird es schaffen.»

«Dank dem Einsatz der Clowns können wir die Kinder besser behandeln.»Markus Malagoli, CEO des Kinderspitals

Beispiele wie die von Kerem und Joy, Geschichten über Erfolge aus dem Alltag der Spitalclowns, werden auch in der Spitalleitung zur Kenntnis genommen. «Das Pilotprojekt ist sehr gut angelaufen», sagt Markus Malagoli, CEO des Kinderspitals. Er erhalte viele positive Rückmeldungen von Ärzten, Pflegefachpersonal, von Eltern und Patienten. «Dank dem Einsatz der Clowns können wir die Kinder besser behandeln.» Für die Zukunft müsse noch die Finanzierung des Projektes geregelt werden. «Aber ich gehe davon aus, dass die Clowns nach der Pilotphase Ende 2020 weiterbeschäftigt werden.»

Urs Sibold hofft, dass er seine Stelle als Clown Dada im Kinderspital behält. Damit er weiter Kinder betreuen kann. Kinder wie Kerem, den er seit dessen Leukämieerkrankung im Herbst letzten Jahres unterstützt. Professor Dada schiebt den Jungen im Rollstuhl aus dem Wartezimmer, begleitet ihn zur Operation. Im Gang hält der Clown an, blickt durchs Fenster aufs Dach gegenüber. «Dort hinauf wollen wir», sagt er, und der Patient lächelt verschmitzt. Dada und Kerem planen ein neues Abenteuer: Der Junge, der zurzeit noch auf den Rollstuhl angewiesen ist, soll bald mit dem Clown über die Treppe aufs Spitaldach steigen. Dort wollen sie dabei sein, wenn der Helikopter landet. «Wir hoffen, dass uns irgendwann ein Pilot auf einen Rundflug mitnimmt», sagt Dada, und Kerem nickt. Noch ist es bloss ein Traum. Aber einer, der Kerem Mut macht.