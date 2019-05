Die elf besten Songs übers Älterwerden

Wie dieser Blog, für den ich heute zum letzten Mal schreibe, immer wieder gezeigt hat, sind «Erwachsenwerden» und Altern so individuell wie unsere Lebensläufe. Trotzdem gibt es Weisheiten, die das Leben dazu bereithält. Etwa, dass just jene, die das Älterwerden verdrängen, es mit zunehmenden Alter am schwersten haben – und oft eine lächerliche Figur abgeben. Am besten sieht man das in der Musikszene, bei Madonna etwa oder Mick Jagger.

Singer-Songwriter statt Shakespeare

Wen wunderts, Pop und Rock war schon immer ein byronscher Kult um Jugend und schöne Körper. Trotzdem oder wahrscheinlich gerade deshalb haben Singer-Songwriter die schönsten Beiträge zum Älterwerden und Tod gestiftet (die allerschönsten findet man in Shakespeares Sonetten). Sei es Bill Withers mit seiner Ballade an seine Grossmutter, Peter Hammills «Autumn», das die Gefühle von Eltern besingt, deren Kinder ausziehen – oder LCD Soundsystems Lamento eines Hipsters, der nicht mehr cool ist: Hier sind meine elf Lieblingssongs zum Thema.