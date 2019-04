Die US-Regierung zündelt am Ölmarkt

«Die Antwort darauf hat wesentlichen Einfluss, wie sich der Ölpreis in nächster Zeit verhalten wird», sagt David Suchet, Sprecher der Erdöl-Vereinigung. «Falls Saudiarabien und die Vereinigten Arabischen Emirate tatsächlich die Volumina des Iran kompensieren, spricht eigentlich nichts für eine weitere Verteuerung des Ölpreises.» Eine Preisprognose mochte Suchet aber nicht abgeben, zu vieles sei momentan in der Schwebe. Denn abgesehen vom Ausfall Irans, gibt der Sprecher der heimischen Öllobby zu bedenken, «könnte es zu ungeplanten Lieferunterbrüchen in Libyen und Nigeria kommen, bedingt durch Unruhen».

Preissprung am Ölmarkt

In den vergangenen Wochen ist der Benzinpreis in der Schweiz laut Suchet bereits «um ein paar Rappen gestiegen», und im Vergleich zum Jahresbeginn sei es an einigen Tankstellen zu Preiserhöhungen um mehr als 10 Rappen gekommen. Dies geschah vor dem Hintergrund deutlich verteuerter Ölnotierungen: Die Nordsee-Referenzsorte Brent verzeichnete seit Beginn dieses Jahres einen Preisanstieg um 38 Prozent.

Grafik vergrössern

Allein in den letzten sechs Tagen bis gestern Dienstag haben die Brent-Notierungen um gut 4 Prozent auf 74.60 Dollar je Fass zugelegt. Gut möglich also, dass Autofahrer noch höhere Spritrechnungen gewärtigen müssen. Gemäss einer Faustregel dauert es ungefähr zwei Wochen, bis sich Preisveränderungen auf den Ölmärkten an den heimischen Zapfsäulen niederschlagen.

Grund für den jüngsten Preissprung ist der Entscheid der Vereinigten Staaten vom Montag, die im letzten November verhängten Ölsanktionen gegen den Iran nochmals zu verschärfen. Seinerzeit hatte Washington für acht Länder befristete Ausnahmebewilligungen zum Bezug von iranischem Öl erteilt. Mit diesen Ausnahmen soll nun am 2. Mai Schluss sein – wogegen die Marktakteure überwiegend mit einer nochmaligen Verlängerung der Sonderbewilligungen gerechnet hatten.

China schert wohl aus

Der völlige Marktausschluss der Islamischen Republik bedeutet theoretisch, dass sich das Ölangebot um rund 1 Million Fass pro Tag verkleinert. Offen ist jetzt, wie einzelne der betroffenen acht Länder angesichts ihrer ablaufenden Ausnahmegenehmigungen reagieren werden. China, das zuletzt rund die Hälfte des exportierten iranischen Öls bezog, liess noch am Montag verlauten, man werde die einseitig von den USA ausgesprochenen Sanktionen nicht respektieren.