Die Ruhe im Handelskrieg trügt

Trump macht auf Optimismus, weil er für den bald anstehenden Wahlkampf eine Erfolgsmeldung braucht. Aber auch, weil ein Scheitern der Verhandlungen die ihm wichtigen Aktienkurse wieder belasten würde, nachdem sie seit Jahresbeginn deutlich angestiegen sind. Ausserdem hat der Konflikt mit China der US-Wirtschaft gemäss Studien bereits Kosten im Umfang von mehreren zehn Milliarden Dollar beschert. Gelitten hat vor allem die US-Landwirtschaft – aber auch Unternehmen, die einen Teil ihrer Produktion nach China ausgelagert haben beziehungsweise von dort Zwischenprodukte beziehen.

Aufschub im letzten Moment

Im Sommer 2018 hat Donald Trump Zölle von 10 Prozent auf Einfuhren aus China im Umfang von 250 Milliarden Dollar – und damit auf Rund die Hälfte aller Importe aus China – eingeführt. Ab dem Januar 2019 sollte die Zollbelastung auf 25 Prozent steigen und später alle Importe aus China betreffen. Die Chinesen reagierten darauf mit eigenen Zollaufschlägen auf US-Produkten. Im Dezember haben sich dann Xi Jinping und Trump auf einen «Waffenstillstand» und Verhandlungen geeinigt. Anfänglich hat Trump den Chinesen dafür ein Ultimatum bis zum März eingeräumt. Diese Frist hat er dann verlängert und das mit dem Fortschritt bei den Verhandlungen begründet.

Berichte aus US-Medien, die sich auf Informationen aus der US-Regierung stützen, und Beiträge auf Expertenblogs zeigen, worum sich die Verhandlungen aktuell drehen und wie der weitere Fahrplan aussieht. Nachdem die bisherigen Gespräche vorwiegend per Video geführt worden sind, soll Robert Lighthizer, der Verhandlungsführer der USA, zusammen mit Finanzminister Steven Mnuchin nächste Woche in die chinesische Hauptstadt Peking reisen, um dort die letzten noch offenen Punkte zu bereinigen. Eine Woche später soll dann Chinas Verhandlungsführer und Vizepremier Liu He nach Washington fliegen.

Steht nach diesen Treffen ein Deal, benötigt die Ausarbeitung und juristische Prüfung der Dokumente nochmals einige Wochen. Ende Mai oder Anfang Juni soll es dann gemäss den gegenwärtigen Vorstellungen der US-Regierung zur Unterschriftszeremonie zwischen Donald Trump und Xi Jinping kommen.

Das grösste Hindernis war zuletzt die Frage, wie eine erzielte Einigung durchgesetzt werden kann. Was nützt es, wenn sich die Chinesen etwa dazu verpflichten, kein geistiges Eigentum der Amerikaner mehr zu stehlen, wenn sie es dann doch weiter tun? Die bevorzugte Lösung der USA bestand darin, dass die Amerikaner einseitig wieder Zölle einführen können. Dagegen haben sich die Chinesen gewehrt und sich ebenfalls die Möglichkeit zu Gegenmassnahmen gesichert. Das Problem dieser Einigung liegt gemäss Beobachtern darin, dass so keine echte Ruhe und Stabilität in die Handelsbeziehungen kommen wird, weil jederzeit wieder mit protektionistischen Massnahmen gerechnet werden muss.