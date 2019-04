Die Hölle hinter dem Magnolienbaum

Zehn Jahre seines Lebens verbrachte Treichler an diesem Ort. Er war eines von 304 Kindern, die hier von 1909 bis 1962 versorgt wurden.

Jeden Tag arbeiten

Über eine schmale Strasse gelangt man zum Gebäude an der Seestrasse. Heute wohnen hier jene Menschen, die Asyl beantragen. Es ist ein ansehnlicher Bau mit grossem Garten, in der Einfahrt steht ein Magnolienbaum. «An den mag ich mich gut erinnern. Jeden Tag mussten wir die Blätter fein säuberlich zusammentragen», bemerkt Kurt Treichler, «Wehe, es lag am Ende noch etwas rum, das hat der Heimleiter nicht durchgehen lassen.»

Arbeit, das ist etwas vom Ersten, das ihm in den Sinn kommt, wenn er an die Zeit im Heim zurückdenkt. Egal welcher Wochentag, welches Wetter: immer musste gearbeitet werden. Die Kinder mussten den Garten bewirtschaften, das heisst jäten, Gemüse pflanzen, die Beete umstechen. Schluss war erst, wenn es Abendessen gab. Auch die Kleinen hatten mitzuhelfen.«Im Winter war es etwas besser», sagt Treichler, «da gab es nur die Arbeiten im Haus». Wäsche waschen, putzen, das Heim in Schuss halten.

Solche Heime, wie das in Richterswil, gab es in der ganzen Schweiz. Die Fremdplatzierung von Kindern war Teil der Schweizer Sozialpolitik. Sie betraf mehrere zehntausend Personen, deren Herkunft oder Lebensstil nicht den damaligen Normen entsprach. Behörden platzierten von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1981 Erwachsene und Kinder auf Bauernhöfen, in Pflegefamilien oder Heimen. Dabei waren längst nicht alle Waisen, viele von ihnen entstammten Familien, wie jener von Kurt Treichler.

Er musste zuschauen, wie die anderen schon für die kleinsten Ungeschicklichkeiten mit Gewalt gezüchtigt wurden.

Treichler ist 1941 in Richterswil in schwierigen Verhältnissen zur Welt gekommen. Alkohol, Gewalt; irgendwann floh die Mutter mit den zwei Kindern zu ihrer Schwester. Doch das Geld fehlte, so entschied sie sich, die beiden fremd zu platzieren. Treichlers Schwester kam zu Pflegefamilien und der vierjährige Kurt ins Waisenhaus.